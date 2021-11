Koronawirus w Polsce. Wiceminister podał nowe dane. Niepokojąca tendencja trwa

Czwarta fala koronawirusa w Polsce nie słabnie – wynika z najnowszych danych. Mimo weekendu, zanotowano dużą liczbę nowych przypadków. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News poinformował o ponad 13 tys. nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 18 osób zakażonych COVID-19. Tydzień temu Ministerstwo Zdrowia informowało o 12 tys. 334 nowych przypadkach.

– To niewielki wzrost o ponad 6 proc. licząc tydzień do tygodnia. Wykonaliśmy ponad 51 tys. testów. To dane z weekendu, więc powinniśmy podchodzić do tego z pewną ostrożnością – komentował wiceminister. Waldemar Kraska podkreślił, że wciąż rośnie liczba osób wymagających hospitalizacji. – Na dziś to ponad 20,5 tys. pacjentów. W ciągu ostatniej doby przybyły 454 osoby – mówił.

Więcej informacji wkrótce.