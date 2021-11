Liczba nowych przypadków nie przestaje rosnąć. Najnowszy raport – 29 listopada

Minionej doby w Polsce potwierdzono 13 115 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dla porównania przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 12 344 zakażeniach, a 29 listopada 2020 roku w raporcie znalazła się informacja o 11 483 przypadkach zakażenia COVID-19.

Z najnowszego raportu dotyczącego koronawirusa wynika, że minionej doby najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. mazowieckim (2 749). Pozostałe przypadki zakażenia pochodzą z województw:

śląskiego (1 458),



małopolskiego (1 136),



dolnośląskiego (1 074),



wielkopolskiego (972),



pomorskiego (869),



zachodniopomorskiego (851),



kujawsko-pomorskiego (762),



łódzkiego (691),



opolskiego (517),



podkarpackiego (418),



lubuskiego (395),



lubelskiego (383),



warmińsko-mazurskiego (328),



podlaskiego (193),



świętokrzyskiego (182),



137 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zgonów

Z danych przekazanych przez MZ wynika, że minionej doby zmarło 18 osób z potwierdzonym COVID-19. 13 zgonów to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Pozostałe 5 przypadków śmiertelnych, to pacjenci, którzy nie zmagali się z innymi chorobami.

Stale rośnie również liczba zajętych łóżek. Obecnie w szpitalach przebywa 20 521 osób. Na oddziałach covidowych przygotowanych jest w sumie 26 481 miejsc. 1 820 pacjentów oddycha przy pomocy respiratora.

Nowe obostrzenia od grudnia? Adam Niedzielski wyjaśnia

Szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia, otwierać miejsca covidowe. Nastawienie się zmienia. Pojawienie się wariantu, w tym punkcie, w którym jesteśmy, to game changer. To nie sytuacja, którą możemy ignorować, czy przejść do porządku dziennego – mówił w poniedziałek na antenie Radia Plus Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślał, że rząd planuje uszczelnić granicę i wprowadzać kwarantannę dla obywateli państw, w których potwierdzono obecność nowego wariantu koronawirusa. Z konieczności izolacji ma jednak zwalniać szczepienie lub negatywny wynik testu na COVID-19.

O aktualną sytuację pandemiczną w poniedziałek pytany był również wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. – To niewielki wzrost o ponad 6 proc. licząc tydzień do tygodnia. Wykonaliśmy ponad 51 tys. testów. To dane z weekendu, więc powinniśmy podchodzić do tego z pewną ostrożnością – komentował wiceminister.

