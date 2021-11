Rekordowa liczba zgonów. Ile nowych przypadków koronawirusa 30 listopada?

Z raport przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że minionej doby w Polsce potwierdzono 19 074 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To mniej niż przed tygodniem, kiedy to resort zdrowia informował o 19 936 nowych przypadkach.

Najwięcej przypadków minionej doby odnotowano w woj. mazowieckim (3 185). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

śląskiego (1 885),



wielkopolskiego (1 707),



małopolskiego (1 526),



dolnośląskiego (1 458),



kujawsko-pomorskiego (1 138),



lubelskiego (1 111),



łódzkiego (1 101),



pomorskiego (1 077),



zachodniopomorskiego (1 077),



warmińsko-mazurskiego (908),



podkarpackiego (833),



świętokrzyskiego (604),



podlaskiego (476),



opolskiego (399),



lubuskiego (398),



191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. O krok od rekordu zgonów

Niepokój może budzić liczba zgonów. Minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 150 pacjentów. Kolejnych 376 zgonów to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie minionej doby zmarło 525 pacjentów. Dla porównania przed tygodniem resort zdrowia informował o 398 zgonach. Poprzedni rekord czwartej fali pod względem liczby zgonów padł w czwartek 25 listopada i wyniósł 497 przypadków śmiertelnych.

Coraz trudniejsza jest również sytuacja w szpitalach. Minionej doby na oddziały dla chorych na COVID-19 trafiło ponad 600 osób. Zajęte są już 21 172 z 27 232 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 1 825 pacjentów. Kwarantanną objętych jest 681 485 osób.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Co się zmieni?

We wtorek rano o kwestię liczby przypadków i ryzyka związanego z nowym wariantem koronawirusa pytany był minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznał on, że 30 listopada po raz pierwszy od rozpoczęcia czwartej fali notowany jest spadek liczby nowych przypadków, co jest dobrą wiadomością. Adam Niedzielski podkreślił jednak, że w związku z pojawieniem się Omikronu może czekać nas nadejście piątej fali, zanim końca dobiegnie czwarta.

Odpowiedzią na pojawienie się Omikronu są również nowe obostrzenia, które wejdą w życie już w środę 1 grudnia. Od tego dnia do 50 proc. zmniejszy się obłożenie w kościołach, gastronomii, hotelach i miejscach kultury takich jak kina, teatr, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury i widowiska cyrkowe. Z 75 proc. do 50 proc. spadnie również obłożenie w obiektach sportowych takich jak baseny czy aquaparki.

Z nowymi obostrzeniami będziemy się zmagać również podczas imprez rodzinnych. W weselach, komuniach, chrzcinach itp. uczestniczyć będzie mogło 100 zamiast 150 osób. W dyskotekach również bawić się będzie mogło 100 zamiast 150 imprezowiczów.

Do wszystkich wyżej wymienionych obostrzeń nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

