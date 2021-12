Najnowszy raport MZ o koronawirusie. Bardzo duża liczba zgonów, trudna sytuacja w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 3 grudnia o 26 965 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. – To jest praktycznie ta sama liczba, jaka była w zeszłym tygodniu, mniej więcej o 200 przypadków więcej. To minimalny wzrost, co znowu potwierdza, że jesteśmy w punkcie apogeum tej fali – mówił w Polsat News Adam Niedzielski.

– Teraz pozostają znaki zapytania, co będzie dalej, czy będziemy obserwowali spadki zakażeń na co mamy nadzieję, czy jednak będziemy mieli do czynienia z takim ustabilizowanym wysokim poziomem – dodał minister zdrowia.

Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa śląskiego (3849). Pozostałe pochodzą z województw:

mazowieckiego (3731)

wielkopolskiego (2781)

dolnośląskiego (2396)

małopolskiego (2236)

pomorskiego (1553)

łódzkiego (1461)

zachodniopomorskiego (1386)

kujawsko-pomorskiego (1318)

podkarpackiego (1050)

lubelskiego (1022)

warmińsko-mazurskiego (1017)

opolskiego (947)

lubuskiego (874)

świętokrzyskiego (601)

podlaskiego (563)

180 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło?

Z najnowszego raportu MZ wynika, że minionej doby odnotowano 470 zgonów związanych z COVID-19 (127 osób zmarło tylko z powodu COVID-19, a 343 miały także choroby współtowarzyszące). Trudna sytuacja jest także w szpitalach. Obecnie w placówkach w całym kraj przebywa 22 035 pacjentów, a więc o 485 więcej niż minionej doby. 1968 osób wymaga leczenia przy pomocy respiratorów (wzrost o 106 w porównaniu z poprzednim raportem).

Ministerstwo przekazało też, że na kwarantannie przebywają 782 044 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 3 091 259 zakażonych.

Koronawirus w Polsce. Szczepienia będą obowiązkowe?

Szef MZ był pytany, czy jego zdaniem szczepienia przeciw koronawirusowi powinny być obowiązkowe. - Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział Adam Niedzielski.

Według ministra zdrowia taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli oraz służb mundurowych.

