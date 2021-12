NA ŻYWO: Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Najważniejsze informacje z 7 grudnia

Od początku pandemii potwierdzono ponad 266,7 mln zakażeń koronawirusem na świecie. Najwięcej przypadków odnotowano w Stanach Zjednoczonych (ponad 50,1 mln), Indiach (ponad 34,6 mln), Brazylii (ponad 22,1 mln), Wielkiej Brytanii (ponad 10,5 mln) oraz Rosji (ponad 9,8 mln).



Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 5 mln (wszystkie zgony, do których przyczynił się COVID-19, na świecie). Chorobę pokonało 240 mln obywateli różnych państw.

Z powodu pojawienia się nowego wariantu koronawirusa, który został nazwany Omikron, rządy poszczególnych państw wprowadzają dodatkowe obostrzenia.

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej zapowiedział, że we wtorek lub środę zostaną przedstawione „kolejne wzmocnienia obostrzeń”.

Spekuluje się, że nowy pakiet restrykcji w Polsce miałby objąć m.in. obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia, pracowników DPS-ów, wojska i być może nauczycieli. Z ustaleń „Wydarzeń” Polsat News wynika także, że rozważane jest dalsze zmniejszenie limitu osób niezaszczepionych, mogących korzystać jednocześnie z konkretnych usług.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Relacja na żywo z 7 grudnia