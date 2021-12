Raport MZ. Nieco mniej nowych zakażeń, duża liczba zgonów związanych z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby (9-10 grudnia) potwierdzono 24 991 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dla porównania, w czwartek 10 grudnia resort poinformował o 27 458 nowych przypadkach i 562 zgonach.

- Obserwujemy, że to nie jest jednorazowy szczyt, ale raczej płaskowyż, który przez kilka najbliższych dni utrzyma się na wysokim poziomie. To wiąże się bezpośrednio z hospitalizacjami. Na sto zgonów 94 osoby są niezaszczepione, to bardzo ścisła korelacja - podkreślił w rozmowie z radiem Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Koronawirus Polska. Gdzie najwięcej nowych przypadków?

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwie śląskim (3671). Pozostałe pochodzą z województw:

mazowieckiego (3530)

wielkopolskiego (2470)

małopolskiego (2352)

dolnośląskiego (2261)

pomorskiego (1579)

kujawsko-pomorskiego (1393)

łódzkiego (1347)

zachodniopomorskiego (1128)

warmińsko-mazurskiego (914)

opolskiego (870)

podkarpackiego (833)

lubuskiego (825)

lubelskiego (668)

świętokrzyskiego (550)

podlaskiego (422)

178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło?

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że ostatniej doby zmarło 571 chorych z COVID-19 (148 osób zmarło tylko z powodu COVID-19, natomiast 423 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło).

Trudna jest także sytuacja w szpitalach. Obecnie w placówkach w całym kraju leczonych jest 23 706 pacjentów a 2070 osób jest podpiętych do respiratorów. Kwarantanną objęto 716 951 osób.

