Koronawirus w Polsce. Dzisiaj ogromny spadek liczby zakażeń. Raport MZ z 13 grudnia

W poniedziałek 13 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 379 nowych zakażeniach koronawirusem. Dla porównania w niedzielnym raporcie resort zdrowia informował o 19 452 nowych zakażeniach, a w poniedziałek 6 grudnia liczba przypadków wyniosła 13 250.

Dziś najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w woj. mazowieckim (1 876). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

śląskiego (1432),



dolnośląskiego (1188),



wielkopolskiego (1085),



małopolskiego (922),



pomorskiego (820),



łódzkiego (702),



zachodniopomorskiego (636),

kujawsko-pomorskiego (495),



opolskiego (475),



lubuskiego (354),



warmińsko-mazurskiego (326),



podkarpackiego (305),



świętokrzyskiego (280),



lubelskiego (241),



podlaskiego (112),



130 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Dzisiaj wzrosła liczba ofiar

Niestety w raporcie Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku 13 grudnia znalazła się również informacja o kolejnych zgonach. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. Kolejnych 28 zgonów to osoby, u których COVID-19 współistniał z innym chorobami.

Niepokojąca pozostaje sytuacja w szpitalach. Zajętych jest obecnie 24 051 z 31 319 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 2 152 pacjentów. Łącznie resort zdrowia dla chorych na COVID-19 zabezpieczył 2 845 respiratorów. 566 736 osób przebywa na kwarantannie.

Koronawirus w Polsce. Od środy nowe obostrzenia

– Jeżeli porównamy to do ubiegłego poniedziałku, to mamy spadek prawie o 2000 przypadków. A zatem widzimy, że utrzymuje się zmniejszający trend. To jest dobra wiadomość – wyjaśniał w poniedziałek rano w rozmowie z Polskim Radiem 24 Waldemar Kraska.

Najnowsze dane dotyczące pandemii napawają optymizmem, a w tłumieniu czwartej fali mogą pomóc nowe obostrzenia, które wejdą w życie już w środę 15 grudnia. Wśród restrykcji znalazły się m.in.:

zmniejszenie obłożenia w środkach komunikacji zbiorowej do 75 proc.,

w restauracjach barach i hotelach maksymalne obłożenie wyniesie 30 proc., taki sam limit będzie obowiązywał w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych,

zamknięte będą wszystkie dyskoteki, kluby i inne lokale udostępniające miejsce do tańczenia.

Nieco później, bo od poniedziałku 20 grudnia, zdalne nauczanie zostanie wprowadzona we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie do szkolnych ławek wrócą dopiero 10 stycznia. Rząd nie zdecydował się na zamknięcie żłobków i przedszkoli, dlatego uczęszczające do nich dzieci będą mogły uczyć się normalnie.

