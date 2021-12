Niepokojące dane w raporcie MZ o koronawirusie. Rekordowa liczba zgonów w IV fali

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszym raporcie o 24 266 nowych zakażeniach koronawirusem. Dla porównania tydzień temu w środę 8 grudnia resort przekazywał, że potwierdzono 28 542 nowe przypadki koronawirusa.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Śląsku (3622). Pozostałe pochodzą z województw:

mazowieckiego (3571)

wielkopolskiego (2622)

małopolskiego (2180)

dolnośląskiego (2049)

pomorskiego (1598)

łódzkiego (1408)

zachodniopomorskiego (1265)

kujawsko-pomorskiego (1084)

warmińsko-mazurskiego (935)

podkarpackiego (804)

lubelskiego (693)

opolskiego (672)

lubuskiego (617)

świętokrzyskiego (580)

podlaskiego (371)

195 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Ile zgonów z powodu COVID-19?

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 669 osób, z których 496 miało choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 3 881 349, a przypadków śmiertelnych – do 89 714.

Piotr Muller zaznaczył w Radiu Zet, że w przytłaczającej większości zgony są spowodowane brakiem szczepień. – To trzeba wprost i twardo powiedzieć. Jedyny naukowy sposób, który jest w tej chwili znany to szczepienia i szybka reakcja, kiedy się zachorowało. To jest też efekt niestety tych tygodni ostatnich, gdy kumulowały się liczby zachorowań – zaznaczył rzecznik rządu.

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa obecnie 24 275 pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19. Stan 2114 osób był tak ciężki, że konieczne było użycie respiratora. Ponadto, kwarantanną objęto 546 785 osób.

