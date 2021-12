Koronawirus w Polsce. Dzisiaj kolejny spadek zakażeń. Raport z 20 grudnia 2021

W poniedziałek 20 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 609 nowych zakażeniach koronawirusem. To o ponad 2 tys. mniej niż przed tygodniem, kiedy to MZ przekazał informację o 11 379 przypadkach.

Najwięcej zakażeń COVID-19 potwierdzono w woj. mazowieckim (1 628). Pozostałe przypadku pochodzą z województw:

śląskiego (1360),



dolnośląskiego (899),



wielkopolskiego (834),



pomorskiego (831),



małopolskiego (824),



zachodniopomorskiego (616),

łódzkiego (575),



kujawsko-pomorskiego (385),



opolskiego (342),



lubuskiego (270),



podkarpackiego (264),



warmińsko-mazurskiego (246),



świętokrzyskiego (191),



lubelskiego (177),



podlaskiego (79),

88 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Dzisiaj zmarły kolejne osoby

W raporcie Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku 20 grudnia znalazła się również informacja o zgonach osób z potwierdzonym COVID-19. Minionej doby zmarło 29 osób. 23 zgonu to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Dla porównania przed tygodniem MZ informował o 29 zgonach, z czego 28 zmagało się z chorobami współistniejącymi.

Nadal nie najlepiej wygląda sytuacja w szpitalach. Zajętych jest 23 612 z 31 650 łóżek. 2 166 pacjentów oddycha przy użyciu respiratora. Spadła za liczba osób przebywających na kwarantannie. Obecnie są nią objęte 445 032 osoby.

Koronawirus. Polska nie wprowadzi nowych obostrzeń?

W poniedziałek rano w Salonie Politycznym Trójki o kwestie ewentualnych nowych obostrzeń pytany był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił on, że osobiście nie jest zwolennikiem narzucania komukolwiek ograniczeń. Przyznał również, że obostrzenia, które obowiązują w Polsce, powinny być wystarczające, ważne jest jednak, żeby wszyscy ich przestrzegali.

Kraska zabrał również głos ws. ewentualnego otwarcia klubów i dyskotek w sylwestra. Przypomnijmy, że wszystkie lokale udostępniające miejsce do tańczenia są zamknięte od 15 grudnia. Podczas konferencji Adam Niedzielski zapowiadał jednak, że zakaz ten zostanie zdjęty na noc sylwestrową. Jednak zapis, który by to umożliwiał, nie pojawił się w nowelizacji rozporządzenia opublikowanej 14 grudnia.

– Taki był plan i rekomendacje są takie, aby w ten jeden wieczór, jakim jest przełom roku, te ewentualne zabawy były dopuszczone – informował w poniedziałek Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia podkreślił jednak, że w miejscach, gdzie będą odbywały się zabawy sylwestrowe, będzie obowiązywał reżim sanitarny. Ponadto limit osób biorących udział w imprezach ma wynosić 100 osób.

