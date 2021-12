Koronawirus w Polsce. Dziś więcej zakażeń. Ogromna liczba zgonów

Minister Adam Niedzielski w niedzielę pokazywał wykres, z którego wynika, że Polska przeszła już przez najgorszy moment czwartej fali koronawirusa, z dziennym poziomem zakażeń zbliżającym się do 30 tysięcy. Słowa Niedzielskiego potwierdzają najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. W poniedziałek w Polsce potwierdzono 9 609 nowych zakażeń. We wtorek 21 grudnia odnotowano większą liczbę przypadków – 13 806. Widać jednak tendencję spadkową tydzień do tygodnia – 14 grudnia MZ informowało o 17 tys. 460 nowych przypadkach.

Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na terenie województw: mazowieckiego (1761), śląskiego (1650). Pozostałe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

wielkopolskiego (1563),

dolnośląskiego (1187),

małopolskiego (1108),

kujawsko-pomorskiego (990),

pomorskiego (929),

łódzkiego (913),

zachodniopomorskiego (768),

warmińsko-mazurskiego (590),

lubelskiego (532),

podkarpackiego (458),

opolskiego (355),

świętokrzyskiego (338),

lubuskiego (306),

podlaskiego (212).

146 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby zmarło 538 osób z COVID-19, spośród których 406 miało choroby współistniejące. Łącznie od początku pandemii zmarło już 92 052 osób.

Trudna pozostaje sytuacja w szpitalach. Zajętych jest 23 585 łóżek covidowych i 2 058 respiratorów. W porównaniu do poprzedniej doby liczba hospitalizacji wzrosła o 246, a zajętych respiratorów – spadła o 58. Kwarantanną objęte są 438 862 osoby.

Koronawirus. Omikron w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas kilka przypadków wariantu omikron. Pierwszy przypadek tej mutacji w Polsce wykryto u kobiety z Lesotho, która przyleciała na Cyfrowy Szczyt ONZ w Katowicach. Jak podawała „Rzeczpospolita”, lot odbył się na mocy rządowego wyłączenia.

– Mamy siedem przypadków omikrona w Polsce, ale w najbliższych dniach będzie się to zmieniało. Mamy dwa ogniska: dot. przedszkola i 3-latki z Warszawy, oraz 7-latki z Gdańska – mówił we wtorek 21 grudnia rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

W związku z trudną sytuacją epidemiczną i pojawieniem się wariantu omikron, od 15 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia, a od 20 grudnia do 9 stycznia szkoły pracują w trybie zdalnym. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział we wtorek 21 grudnia na antenie TVP, że do stycznia nie należy spodziewać się modyfikacji restrykcji. Oznacza to, że Boże Narodzenie i sylwester przebiegną na zasadach, które obowiązują obecnie.

– Obecne obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się omikron, natomiast jeśli by się liczba zachorowań zwiększała, będziemy decydować o dalszych obostrzeniach, ale one i tak są poważne, bo 30 procent limitu to jest znaczący limit – powiedział Müller.

