Koronawirus w Polsce. Nieoficjalnie: Padł rekord zgonów na COVID-19. Szokująca liczba

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia informowało w codziennych raportach o około 500 ofiarach śmiertelnych pandemii. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, dane za ostatnią dobę są o wiele bardziej tragiczne. Okazuje się, że w raporcie za 24 godziny w środę znajdzie się ponad 700 zgonów z powodu COVID-19.

Dzień wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało o 13 806 przypadkach koronawirusa i śmierci 538 osób.

Koronawirus. Omikron w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas kilka przypadków wariantu omikron. Pierwszy przypadek tej mutacji w Polsce wykryto u kobiety z Lesotho, która przyleciała na Cyfrowy Szczyt ONZ w Katowicach. Jak podawała „Rzeczpospolita”, lot odbył się na mocy rządowego wyłączenia.

– Mamy siedem przypadków omikrona w Polsce, ale w najbliższych dniach będzie się to zmieniało. Mamy dwa ogniska: dot. przedszkola i 3-latki z Warszawy, oraz 7-latki z Gdańska – mówił we wtorek 21 grudnia rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

W związku z trudną sytuacją epidemiczną i pojawieniem się wariantu omikron, od 15 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia, a od 20 grudnia do 9 stycznia szkoły pracują w trybie zdalnym. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział we wtorek 21 grudnia na antenie TVP, że do stycznia nie należy spodziewać się modyfikacji restrykcji. Oznacza to, że Boże Narodzenie i sylwester przebiegną na zasadach, które obowiązują obecnie.