Koronawirus w Polsce. Padł rekord: blisko 800 zgonów. Ile nowych przypadków?

Choć tydzień do tygodnia spada liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, COVID-19 zbiera śmiertelne żniwo. Umierają ci, którzy zakażali się w szczycie czwartej fali. W środę 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia w raporcie poinformowało o śmierci 775 osób. To rekord jesienno-zimowej fali.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie kolejnych 18 021 osób. Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województw: mazowieckiego (2785), śląskiego (2425), wielkopolskiego (2026). Pozostałe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

małopolskiego (1710),

dolnośląskiego (1527),

pomorskiego (1241),

łódzkiego (1062),

zachodniopomorskiego (929),

kujawsko-pomorskiego (850),

warmińsko-mazurskiego (633),

podkarpackiego (576),

opolskiego (549),

lubelskiego (503),

lubuskiego (419),

świętokrzyskiego (412),

podlaskiego (227).

147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Rekord zgonów IV fali. Ilu niezaszczepionych umiera?

Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło łącznie 775 osób. 528 spośród nich miało choroby współistniejące.„ Spośród wszystkich zaraportowanych dziś zgonów z powodu COVID-19 aż 73 proc. dotyczy osób niezaszczepionych. Wśród osób w pełni zaszczepionych, które nie poradziły sobie z chorobą, 70 proc. to dotknięci wielochorobowością. Blisko 83 proc. zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia. Średnia wieku zmarłych to ponad 75 lat” – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Nadal trudna jest sytuacja w szpitalach. Na oddziałach covidowych przebywa 23 248 osób, z czego 2 053 pod respiratorami. Kwarantanną objętych jest 383 232 Polaków. W ciągu doby ubyło 610 pacjentów na oddziale covidowym i 5 pod respiratorami.

Polska szczepi trzecią dawką, tymczasem Izrael...

Specjaliści niezmiennie powtarzają, że przed trudnym przebiegiem COVID-19 chroni szczepienie. W Polsce wykonano dotąd ponad 45,7 mln szczepień przeciw COVID-19. Od środy 22 grudnia szczepienia za granicą będzie można wpisać do krajowego systemu. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 20 861 652 osoby. Podano także m.in. 5 795 621 dawek przypominających.

Tymczasem premier Izraela poinformował o planach szczepienia obywateli tego kraju czwartą dawką. Taką możliwość otrzymają wszyscy Izraelczycy w wieku powyżej 60 lat, personel medyczny oraz osoby z obniżoną odpornością. „Obywatele Izraela jako pierwsi na świecie otrzymali trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, będziemy w czołówce także z czwartą dawką” – napisał w komunikacie prasowym izraelski premier, wzywając jednocześnie tych, którzy spełniają te kryteria, do zaszczepienia się. „Moje przesłanie brzmi – nie trać czasu, idź się zaszczepić” – zaapelował.