Koronawirus w Polsce. Dziś znów ogromna liczba zgonów

Po środowym rekordzie zgonów czwartej fali, gdy zanotowano aż 775 ofiary śmiertelne, w czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 616 osób. Blisko 70 proc. z nich to osoby nieszczepione. W ciągu ostatniej doby wykrytych zostało 17 156 nowych przypadków zakażenia. To spadek o ponad 22 proc. tydzień do tygodnia.

Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

mazowieckiego (2269),

śląskiego (2204),

wielkopolskiego (1906),

dolnośląskiego (1626),

małopolskiego (1604),

pomorskiego (1165),

łódzkiego (1111),

kujawsko-pomorskiego (958),

zachodniopomorskiego (891),

opolskiego (644),

warmińsko-mazurskiego (568),

podkarpackiego (547),

lubuskiego (489),

lubelskiego (464),

świętokrzyskiego (389),

podlaskiego (169).

152 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki omikronu

Wśród nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, są kolejne zakażenia wariantem omikron. O szczegółach mówił w Radiu Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. – Najnowsze dane wskazują, że w Polsce wykryto osiem nowych przypadków wariantu omikron koronawirusa z dwóch potwierdzonych wcześniej ognisk – w Warszawie i Gdańsku. W sumie to 15 zakażeń tym wariantem w naszym kraju – przekazał.

– Świeże dane na dzisiejszy poranek, jeszcze nie komunikowane, mamy z dwóch ognisk, o których wcześniej informowaliśmy. Z ogniska szkolnego w Gdańsku i z ogniska przedszkolnego w Warszawie będziemy mieli kolejne przypadki. Już na 100 proc. potwierdzenie z tego ogniska szkolnego siedmiolatki z Gdańska mamy zarówno koleżankę, jak i mamę koleżanki już potwierdzoną z wariantem omikron. Znajdują się w izolacji i to jest już wpisane w GISAID – mówił Andrusiewicz.

