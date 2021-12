Koronawirus w Polsce. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Widać efekt świąt Bożego Narodzenia?

W minionym tygodniu padł rekord zgonów z powodu COVID-19 w jesienno-zimowej fali koronawirusa – 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia informowało o śmierci 775 osób. Adam Niedzielski komentując te dane wskazywał, że to efekt skumulowania raportów ze szpitali po weekendzie. Już wcześniej mieliśmy do czynienia z mniejszą liczbą raportowanych zgonów w dni świąteczne i nagłym wzrostem statystyk po świętach. Dlatego również do danych z Bożego Narodzenia należy podchodzić z rezerwą.

W raporcie z soboty 25 grudnia Ministerstwo Zdrowia donosi o śmierci kolejnych 269 pacjentów z COVID-19 i 10 788 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Dla porównania – wczoraj MZ informowało śmierci 596 osób. Trudna pozostaje sytuacja w szpitalach. Na oddziałach covidowych przebywa 20 916 pacjentów, z czego 2046 pod respiratorami. Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

mazowieckiego (1542),

śląskiego (1344),

wielkopolskiego (1215),

dolnośląskiego (1130),

małopolskiego (914),

łódzkiego (673),

zachodniopomorskiego (670),

pomorskiego (603),

kujawsko-pomorskiego (445),

podkarpackiego (394),

opolskiego (385),

warmińsko-mazurskiego (363),

lubelskiego (302),

świętokrzyskiego (299),

lubuskiego (294),

podlaskiego (120).

95 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Polacy spędzają Boże Narodzenie w reżimie obostrzeń, które obowiązują od 15 grudnia i dotyczą głównie limitów w sklepach czy restauracjach oraz kościołach. Prof. Andrzej Horban przed świętami ostrzegał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” przed „tsunami zakażeń” związanych z wariantem omikron.

Koronawirus. Szczepienia w Polsce

Specjaliści powtarzają, że najskuteczniejszą metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19 są szczepienia. Według danych na 25 grudniaw Polsce wykonano 46 143 622 szczepienia, z czego 18 344 379 drugą dawką. W pełni zaszczepionych jest 20 920 358 Polaków. Dawkę przypominającą przyjęło 6 092 759 osób.

Z badań wynika, że około połowa Polaków jest skłonna powtarzać szczepienia, gdyby była taka potrzeba. W sondażu SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytano respondentów, czy gdyby okazało się, że na COVID-19 trzeba szczepić się co roku, zdecydowaliby się na takie regularne szczepienia. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 46,4 proc. ankietowanych. „Nie” odpowiedziało 35,6 proc. osób.

Do szczepienia wybranych grup obywateli czwartą dawką przygotowuje się Izrael.