MZ: Spadek liczby nowych przypadków koronawirusa. To efekt świąt Bożego Narodzenia

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport o czwartej fali pandemii w naszym kraju. Z danych resortu wynika, że minionej doby (25-26 grudnia) odnotowano 6252 nowe przypadki koronawirusa.

Dla porównania, w niedzielę 19 grudnia MZ informowało 15 976 przypadkach zachorowań na COVID-19. Lekarze zaznaczają, że spadki zachorowań na COVID-19 są związane przede wszystkim z okresem świątecznym i nie pokazują one rzeczywistego obrazu sytuacji epidemicznej w naszym kraju.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu (1002). Pozostałe pochodzą z województw:

śląskiego (853)

małopolskiego (750)

wielkopolskiego (584)

dolnośląskiego (458)

pomorskiego (411)

zachodniopomorskiego (334)

kujawsko-pomorskiego (327)

łódzkiego (277)

lubuskiego (260)

opolskiego (218)

podkarpackiego (197)

świętokrzyskiego (168)

warmińsko-mazurskiego (160)

lubelskiego (127)

podlaskiego (59)

67 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Ile zgonów z powodu COVID-19?

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa obecnie 20 838 pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19. Stan 2028 osób jest tak ciężki, że konieczne było użycie respiratora. Ponadto, kwarantanną objęto 289 150 osób.

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, z których 11 miało choroby współistniejące. To znacznie mniej, niż raportowano w ostatnich dniach. W środę 22 grudnia walkę z COVID-19 przegrało aż 775 osób, a więc najwięcej w czwartej fali. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 4 049 838, a przypadków śmiertelnych – do 94 327.

Lekarze podkreślają, że w przytłaczającej większości zgony są spowodowane brakiem szczepień. Według danych na 25 grudnia w Polsce wykonano 46 143 622 szczepienia, z czego 18 344 379 drugą dawką. W pełni zaszczepionych jest 20 920 358 Polaków.

