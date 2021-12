Koronawirus w Polsce. W raporcie efekt świąt? Dane MZ z 27 grudnia 2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia informowało o dynamicznym spadku liczby nowych zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych COVID-19. To zapewne efekt długiego weekendu, podczas którego mniej osób zgłasza się na testy. Dopiero pierwsze dni po Bożym Narodzeniu pozwolą ocenić, jak wygląda sytuacja pandemiczna w kraju.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 27 grudnia 2021

W poniedziałkowym raporcie MZ poinformowało o 5 029 nowych przypadkach koronawirusa. Dla porównania w niedzielę 26 grudnia resort zdrowia informował o 6 252 zakażeniach, a przed tygodniem o 9 609 nowych przypadkach.

Minionej doby najwięcej przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim (776) i śląskim (671). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

małopolskiego (585),



wielkopolskiego (492),



pomorskiego (490),



dolnośląskiego (338),



łódzkiego (294),



zachodniopomorskiego (215),



opolskiego (203),

kujawsko-pomorskiego (189),



podkarpackiego (166),



warmińsko-mazurskiego (135),



lubuskiego (121),



świętokrzyskiego (112),



lubelskiego (108),



podlaskiego (63),



71 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia przekazało również najnowsze informacje o zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób. Kolejnych 28 przypadków śmiertelnych to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Przed tygodniem MZ informowało o 29 zgonach. 26 grudnia z powodu COVID-19 i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło 16 osób.

Koronawirus. Polska służba zdrowia nadal mocno obciążona

Wiele do życzenia nadal pozostawia sytuacja w szpitalach. Z danych resortu zdrowia wynika, że obecnie zajętych jest 21 109 z 31 749 łóżek, przygotowanych dla pacjentów z COVID-19.

Źle wyglądają również statystyki dotyczące respiratorów. Przy jego użyciu oddycha obecnie 2 069 pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Dla pacjentów z koronawirusem Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło łącznie 2 886 respiratorów.

Z najnowszego raportu wiemy również, że kwarantanną objętych jest obecnie 251 467 osób. Od początku pandemii 3 582 296 pacjentów wygrało walkę z COVID-19.

Koronawirus. Polska powinna wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19?

Niedawne rekordy zgonów pacjentów z COVID-19 nie przekonały Polaków do kwestii obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Za dobrowolnością przyjęcia szczepionki jest 46,7 proc. naszego społeczeństwa.

Warto jednak zaznaczyć, że kwestię obowiązkowego szczepienia popiera spore grono naszych rodaków. W najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” za takim rozwiązaniem opowiedziało się 31,6 proc. ankietowanych.

O kwestię wprowadzenia obowiązkowych szczepień poprzez rozporządzenie ministra zdrowia pytany był w rozmowie z Interią prezes PiS Jarosław Kaczyński. – To jest bardzo proste, rzeczywiście. Można to nawet jutro załatwić. Tylko jak to wyegzekwować? Problem polega na tym, co dobrze odzwierciedla opowiadanie jednego z moich kolegów, który mieszka na wsi, ale pracuje w mieście. On mówi wprost: na mszy w mieście – wszyscy mają maseczki, w Warszawie też, ale na wsi tylko on. I teraz niech pan spróbuje tych ludzi zmusić, ludzi, na których w jakiś sposób wpływa opowieść kompletnie oderwana od rzeczywistości – przyznał w rozmowie z dziennikarzami.

