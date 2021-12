Koronawirus w Polsce. Przyrost zgonów o ponad tysiąc procent. Raport z 28 grudnia 2021

Wszystko wskazuje na to, że „efekt świąt”, czyli mniejsza liczba zachorowań i zgonów w raportach Ministerstwa Zdrowia, dobiega końca. We wtorek 28 grudnia resort zdrowia poinformował o ogromnym wzroście liczby zgonów.

Koronawirus. Polska odnotowuje wzrost liczby zakażeń i zgonów – dane z 28 grudnia 2021

W najnowszym raporcie resort zdrowia poinformował o 9 843 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Przypomnijmy, że dzień wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało o zaledwie 5 029 zakażeniach. Optymizmem może napawać jednak fakt, że w porównaniu tydzień do tygodnia liczba zakażeń jest mniejsza. We wtorek 21 grudnia odnotowano bowiem 13 806 nowych przypadków.

Minionej doby najwięcej zachorowań potwierdzono w woj. mazowieckiego (1 392) i śląskiego (1 054). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

wielkopolskiego (891),



łódzkiego (783),



małopolskiego (783),



pomorskiego (749),

dolnośląskiego (727),



kujawsko-pomorskiego (668),



zachodniopomorskiego (592),



lubelskiego (489),



warmińsko-mazurskiego (396),



podkarpackiego (384),



świętokrzyskiego (234),



opolskiego (233),



lubuskiego (207),



podlaskiego (171),

90 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o gwałtownym wzroście liczby zgonów. W najnowszym raporcie znalazła się informacja o 549 przypadkach śmierci pacjentów z potwierdzonym COVID-19. 363 zmarłych miało choroby współistniejące. Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami TVP Waldemar Kraska, tak duży wzrost liczby zgonów (w poniedziałek było ich 38) to efekt uzupełnienia przez szpitale danych z okresu świąt.

Koronawirus. Polska służba zdrowia nadal mocno obciążona

Optymizmem napawać nie może również sytuacja w szpitalach. Według danych przekazanych w raporcie z 28 grudnia zajęte są 21 283 łóżka. Łącznie dla pacjentów z COVID-19 zarezerwowanych jest 31 771 miejsc w szpitalach.

Złe dane dotyczą również liczby pacjentów oddychających przy pomocy respiratora. Obecnie wsparcia maszyny potrzebuje 2006 osób. Dla chorych na COVID-19 zabezpieczono 2 869 respiratorów.

W porównaniu do poniedziałku nieznacznie spadła liczba osób przebywających na kwarantannie. Obecnie objęte są nią 250 422 osoby. Od początku pandemii z COVID-19 wygrało prawie 3,6 mln osób.

Koronawirus. Polska nie wydłuży zdalnego nauczania

W związku z niepokojącą sytuacją pandemiczną wiele osób zastanawiało się, czy dzieci wrócą do szkół w poniedziałek 10 stycznia. Przypomnijmy, że od 20 grudnia w szkołach prowadzone jest zdalne nauczanie, którego celem było zatrzymanie emisji wirusa.

We wtorek wątpliwości w kwestii zdalnego nauczania rozwiał minister edukacji Przemysław Czarnek. Szef MEiN zapowiedział, że powrót do szkół nastąpi 10 stycznia. Nie był jednak w stanie zagwarantować, że zaraz potem nie zostanie przywrócone zdalne nauczanie. – Co będzie za miesiąc, półtora, za dwa? Wszystko zależy od tego, jaki będzie rozwój pandemii. Jak bardzo będzie oddziaływał na nasze społeczeństwo Omikron – w sensie nie liczby zakażeń, bo nie to jest kluczowe, tylko liczby ciężkich zachorowań i hospitalizacji – przekazał Czarnek.

