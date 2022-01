Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski przekazał najnowsze dane. „Bardzo niepokojące”

Adam Niedzielski na antenie RMF FM przekazał najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia o epidemii koronawirusa. W ciągu minionej doby potwierdzono 6 422 przypadki zakażeń. – To jest o ponad 25 proc. więcej niż tydzień temu i w zasadzie to, co jest bardzo niepokojące, to fakt, że to trzeci dzień z rządu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Te trzy dni ostatnie są bardzo niepokojące – powiedział szef Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia poinformował, że w ciągu ostatniej doby zaraportowano dziewięć zgonów pacjentów, u których potwierdzono COVID-19. Wiceminister zdrowia podkreślił, że dane z okresu świątecznego nie oddają rzeczywistej skali zjawiska. Waldemar Kraska przekazał, że dotychczas w Polsce potwierdzono 52 przypadki zakażenia najnowszym wariantem koronawirusa.

Zdalne nauczanie. Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Od 20 grudnia do 9 stycznia ograniczona jest nauka stacjonarna w szkołach. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego przed świętami Bożego Narodzenia w związku z wysoką liczbą zakażeń i pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Adam Niedzielski na antenie RMF FM był pytany, czy 10 stycznia, zgodnie z założeniami, dzieci wrócą do szkół. – Priorytetem polityki rządu jest utrzymanie szkolnictwa stacjonarnego jak najdłużej – powiedział polityk.

– Myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót dzieciaków do szkoły – podsumował Adam Niedzielski.

Na początku ubiegłego tygodnia w sprawie wypowiadał się również Przemysław Czarnek. – Co będzie za miesiąc, półtora, za dwa? Wszystko zależy od tego, jaki będzie rozwój pandemii. Jak bardzo będzie oddziaływał na nasze społeczeństwo Omikron – w sensie nie liczby zakażeń, bo nie to jest kluczowe, tylko liczby ciężkich zachorowań i hospitalizacji – powiedział minister edukacji i nauki.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

– Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji, przy zapełnieniu łóżek mniej więcej (na poziomie – red.) 20 tys., czyli cały czas bardzo wysokim, tak – będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające – powiedział Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że te decyzje mogą zapaść w środę lub piątek.

