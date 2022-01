Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Z najnowszych danych wynika, że minionej doby wykryto 7 785 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu. Odnotowano także 19 zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.

Nowe zakażenia pochodzą z województw:

mazowieckiego (1513)

małopolskiego (1038)

śląskiego (945)

dolnośląskiego (671)

pomorskiego (563)

wielkopolskiego (548)

łódzkiego (421)

podkarpackiego (349)

zachodniopomorskiego (300)

kujawsko-pomorskiego (275

lubelskiego (256)

opolskiego (250)

warmińsko-mazurskiego (194)

świętokrzyskiego (174)

lubuskiego (169)

podlaskiego (55)

64 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dzień wcześniej, 9 stycznia 2022 roku, informowano o 11 106 nowych zakażeniach koronawirusem. Jak podawano, zmarło wówczas 22 pacjentów, z czego 15 miało choroby współistniejące.

Z danych Ministerstwa Zdrowia dotyczących szpitali wynika z kolei, że pacjenci z COVID-19 zajmują 18 160 łóżek. 1790 osób jest z pod respiratorami. 140 355 osób objęto kwarantanną.

Obawy przed Omikronem. Nowe obostrzenia?

W związku z nadal utrzymującą się wysoką liczbą zgonów związanych z COVID-19 oraz obawami przed piątą falą pandemii koronawirusa, coraz częściej padają pytania o możliwe zaostrzenie obostrzeń. – Nikt nie może obiecać na 100 proc. że Polacy znowu nie będą zamknięci, choć jestem przekonany, że w rządzie nie ma nikogo, kto chciałby tak zrobić – podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską Niedzielski. – Mogę za to obiecać, że opcja zamykania życia społecznego, czyli drastyczne ograniczenie mobilności, jest ostatnią propozycją na stole. To naprawdę ostateczność. Od zmiany reżimu sanitarnego – która nas czeka – do lockdownu jest naprawdę daleko – tłumaczył minister zdrowia.

