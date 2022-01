Koronawirus w Polsce. Ponad milion Polaków zamkniętych w domach. Raport MZ z 27 stycznia

W środę 26 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 tysiącach nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W związku z dynamicznym rozwojem pandemii był to również ostatni dzień nauki stacjonarnej dla uczniów klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych.

Koronawirus w Polsce. Raport z 27 stycznia

O godzinie 10:30 Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący sytuacji pandemicznej. Resort poinformował, że minionej doby w Polsce odnotowano 57 659 nowych przypadków koronawirusa. Przypomnijmy, że przed tygodniem MZ podało informację o 32 835 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej zachorowań odnotowano w województwach mazowieckim (9788) i śląskim (8511). Pozostałe przypadki pochodzą z województw: pomorskiego (5285), wielkopolskiego (4646), dolnośląskiego (4568), małopolskiego (4281), lubelskiego (3287), łódzkiego (3099), podkarpackiego (2666), zachodniopomorskiego (2575), kujawsko-pomorskiego (2498), warmińsko-mazurskiego (1842), opolskiego (1286), podlaskiego (1187), świętokrzyskiego (1116), lubuskiego (759). 265 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie z 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało również informacje na temat liczby zgonów. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarło 79 pacjentów. U 183 osób COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie minionej doby zmarły 262 osoby.

Koronawirus w Polsce. Szpitale gotowe na nowych pacjentów?

W porównaniu do środowego raportu nieznacznie wzrosła liczba zajętych łóżek. W szpitalach przebywa obecnie 14 279 osób z COVID-19. Dla chorych z koronawirusem resort zdrowia zabezpieczył łącznie 30 269 łóżek.

W ciągu doby spadła za to liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. Wsparcia przy oddychaniu potrzebuje obecnie 1 105 pacjentów. Dla chorych na COVID-19 przygotowano łącznie 2 712 respiratorów.

Z każdym raportem lawinowo rośnie liczba osób przebywających na kwarantannie. Jeszcze w środę resort zdrowia informował o 900 tys. osobach objętych nadzorem sanepidu. W ciągu doby liczba ta wzrosła o ponad 100 tysięcy. Tym samym liczba osób na kwarantannie przekroczyła milion i wynosi dokładnie 1 010 761. Przypominamy, że od wtorku 25 stycznia kwarantanna wynosi nie 10 a 7 dni.

Do kiedy zdalne nauczanie 2022?

W związku z dynamicznym rozwojem piątej fali pandemii koronawirusa resort edukacji podjął decyzję o przywróceniu zdalnego nauczania od 27 stycznia. Tym razem nie dotyczy ono jednak wszystkich uczniów. Stacjonarnie nadal uczą się przedszkolaki, a także uczniowie z klas 1-4. Nauką zdalną objęci zostali uczniowie z klas 5-8 szkół podstawowych, a także ci ze szkół ponadpodstawowych.

– Masowość przechodzenia na kwarantannę klas wyższych ocierała się o wydolność systemu – mówił w czwartek w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski tłumacząc, dlaczego resort był zmuszony przywrócić zdalne nauczanie. Polityk podkreślał również, że resort zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego działania. Zaznaczył przy tym, że zdalne nauczanie będzie trwało tylko cztery tygodnie i przypadnie w okresie, kiedy znaczna część uczniów przebywa na feriach zimowych.

Zgodnie z założeniami resortu edukacji uczniowie powinni wrócić do szkół w poniedziałek 28 lutego. – My nie zakładamy innego wariantu – przyznał Rzymkowski, podkreślając tym samym, że ministerstwo nie rozważa innego terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Wiceminister uspokoił również rodziców młodszych dzieci, informując, że nie jest rozważany scenariusz, w którym na zdalne nauczanie przejdą młodsze dzieci.