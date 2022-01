Raport MZ. Mniej nowych przypadków koronawirusa. Za ponad 60 proc. odpowiada Omikron

Piąta fala pandemii spowodowana wariantem Omikron jest faktem. W ciągu ostatnich dni odnotowywaliśmy rekordowe liczby nowych zachorowań na COVID-19. W poniedziałek 31 stycznia Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport o koronawirusie w Polsce. Z informacji przekazanych przez resort wynika, że ostatniej doby potwierdzono 33 480 nowych zakażeń koronawirusem.

Dla porównania w poniedziałek 24 stycznia podawano informację o wykryciu 29 100 przypadków koronawirusa. Eksperci podkreślają, że z uwagi na weekend poniedziałkowe dane zawsze są nieco niższe i nie pokazują faktycznej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Koronawirus. Ile Omikrona w Polsce?

W wyniku sekwencjonowania genomu koronawirusa w Polsce wykryto już 4629 przypadków wersji Omikron, co stanowi 59,7 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek.

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa odnotowano w województwach śląskim (5502) oraz mazowieckim (4978). Pozostałe pochodzą z województw:

dolnośląskiego (3363)

pomorskiego (3226)

małopolskiego (2540)

wielkopolskiego (2424)

łódzkiego (2141)

zachodniopomorskiego (1725)

lubelskiego (1483)

kujawsko-pomorskiego (1285)

opolskiego (1068)

podkarpackiego (959)

warmińsko-mazurskiego (822)

lubuskiego (740)

świętokrzyskiego (566)

podlaskiego (489)

169 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną



Koronawirus Polska. Ile osób zmarło?

Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarły łącznie 33 osoby. Spośród nich 29 miało choroby współistniejące. Od początku pandemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarły 105 194 osoby.

Nadal trudna jest także sytuacja w szpitalach. Na oddziałach covidowych przebywa 15 447 osób, z czego 1073 są pod respiratorami. Kwarantanną objętych jest 666 689 Polaków.

Kraska apeluje: Wytrzymajmy jeszcze te kilkanaście tygodni

Waldemar Kraska w rozmowie z TVP Info zwrócił uwagę, że grupa seniorów, osób powyżej 60. roku życia w Polsce jest „dość dobrze wyszczepiona”. – Osoby powyżej 60. roku życia, to jest 78 proc. wszystkich osób, które są zaszczepione. W tym przedziale wiekowym, to dość wysoki wskaźnik, ale jeśli niestety spojrzymy na wskaźnik, ile osób przegrywa walkę z koronawirusem – to są osoby głównie powyżej 60. roku życia. To jest 87 proc. wszystkich – wskazał.

Wiceminister zdrowia zaapelował do seniorów, by w dobie piątej fali koronawirusa i szczególnie zakaźnego wariantu Omikron, ograniczyli kontakty z innymi osobami. – Wytrzymajmy jeszcze te kilkanaście tygodni. Tutaj statystyki są bezlitosne. Te osoby mają wiele chorób współistniejących. Każda infekcja, każde zakażenie koronawirusem może powodować zdecydowanie pogorszenie ich stanu zdrowia – wyjaśnił.

