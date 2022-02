Najnowsze dane MZ o koronawirusie. Mniej zakażeń niż przed tygodniem, duża liczba zgonów

Według ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW za około tydzień będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. – Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji – tłumaczył dr Franciszek Rakowski.

Koronawirus w Polsce. Ile nowych przypadków?

W raporcie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia w piątek 4 lutego poinformowano o 47 534 nowych zakażeniach koronawirusem. Tydzień temu, w piątek 28 stycznia potwierdzono 57 262 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono 27 stycznia – wówczas odnotowano 57 659 nowych zachorowań na COVID-19.

Najwięcej testów dało pozytywny wynik w województwach mazowieckim (7080) i śląskim (5993).

Pozostałe zakażenia pochodzą z województw:

wielkopolskiego (4809)

dolnośląskiego (3469)

pomorskiego (3389)

łódzkiego (3344)

małopolskiego (3127)

kujawsko-pomorskiego (2798)

lubelskiego (2475)



zachodniopomorskiego (2132)

podkarpackiego (1932)

warmińsko-mazurskiego (1830)

świętokrzyskiego (1439)

lubuskiego (1331)

podlaskiego (1107)

opolskiego (1071)

208 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną



Koronawirus w Polsce. Zgony z powodu COVID-19

W czwartkowym raporcie MZ poinformowało również o liczbie zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 56 pacjentów. Kolejne przypadki śmiertelne to 190 osób, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie zmarło 246 osób. Najwięcej zgonów odnotowano do tej pory w raporcie z 8 kwietnia 2021 roku – 954

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa 17 262 pacjentów z COVID-19, w tym 1095 chorych zostało podpiętych do respiratorów. Dla porównania, tydzień temu, 28 stycznia, w szpitalach przebywało 14 453 pacjentów z COVID-19, w tym 1074 chorych oddychało przy pomocy respiratorów.

Koronawirus. Ile osób jest zaszczepionych?

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 51 887 620 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 21 795 822 osoby.

Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 210 967 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą – 10 210 391 osób.

