Koronawirus. Opóźniony raport MZ. Kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków zakażeń, dużo zgonów

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (6536),



śląskiego (6098),



wielkopolskiego (5460),



dolnośląskiego (3391),



łódzkiego (3338),



pomorskiego (3216),



małopolskiego (2872),



kujawsko-pomorskiego (2702),



lubelskiego (2299),

zachodniopomorskiego (2259),



warmińsko-mazurskiego (1617),



podkarpackiego (1382),



opolskiego (1380),



lubuskiego (1029),



podlaskiego (1026),



świętokrzyskiego (997),

147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 223 osoby. W Polsce od początku pandemii potwierdzono 5 129 080 przypadków zakażeń koronawirusem. Bilans zgonów wzrósł do 106 578.

Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono 27 stycznia – wówczas odnotowano 57 659 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej zgonów Ministerstwo Zdrowia zaraportowało 8 kwietnia 2021 roku. Wówczas zmarły 954 osoby.

Dzienny raport o koronawirusie. Ile respiratorów jest zajętych?

Obecnie przez pacjentów z COVID-19 zajętych jest ponad 17,6 tys. łóżek szpitalnych na 30,9 tys. przygotowanych. Wspomagania oddechowego wymaga 1 109 pacjentów (łącznie dostępne są 2 693 respiratory). Kwarantanną objętych zostało ponad 556 tys. osób, a ponad 4,2 mln wyzdrowiało.

Kiedy szczyt piątej fali koronawirusa?

Dr Franciszek Rakowski z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że liczby testów i zakażeń podawane przez Ministerstwo Zdrowia nie oddają realnej skali infekcji. – Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji – powiedział ekspert.

