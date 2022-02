Koronawirus w Polsce. Duży wzrost liczby zakażeń

W najnowszym raporcie resort poinformował o wykryciu 46 872 nowych przypadków koronawirusa. To duży wzrost w porównaniu do wczoraj. We wtorek informowano o 35 960 zakażeniach i śmierci 286 osób.

Potwierdzone 9 lutego przypadki zakażeń pochodzą z województw:

mazowieckiego (6656),

śląskiego (5250),

wielkopolskiego (5224),

kujawsko-pomorskiego (4222),

pomorskiego (3425),

dolnośląskiego (3395),

łódzkiego (3381),

małopolskiego (2797),

lubelskiego (2430),

zachodniopomorskiego (2347),

warmińsko-mazurskiego (1718),

świętokrzyskiego (1319),

podkarpackiego (1208),

podlaskiego (1143),

lubuskiego (1084),

opolskiego (1072).

201 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby zmarło 310 osób. 226 spośród nich cierpiało na choroby współstniejące. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 107 204 zgonów z powodu COVID-19.

W raporcie o koronawirusie Ministerstwo Zdrowia podało, że obecnie zajęte są 18 952 łóżka covidowe, a 1189 pacjentów przebywa pod respiratorami. Kwarantanną objętych jest 557 319 osób. W porównaniu do poprzedniej doby liczba hospitalizacji spadła o 62, a zajętych respiratorów wzrosła o 18.

Kiedy koniec obostrzeń?

O prognozach na najbliższą przyszłość mówił w wywiadzie dla „Faktu” Adam Niedzielski. Zdaniem ministra zdrowia, od wygaszenia piątej fali dzieli nas kilka tygodni. Po tym czasie można spodziewać się nie tylko mniejszej liczby infekcji, ale też poluzowania rygorów pandemicznych. – Myślę, że w perspektywie miesiąca – bo przewidujemy, że ta piata fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni – na pewno będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego – stwierdził w rozmowie z Faktem Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że w pierwszej kolejności zmniejszona zostanie infrastruktura szpitalna przeznaczona na walkę z Covidem. – Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji – wskazał minister zdrowia.

Pytany o konieczność noszenia maseczek, Niedzielski stwierdził, że zostaną one z nami, ale „nie na zasadzie obowiązku, a rekomendacji”. – Myślę, że będzie to istotna prewencja zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny – dodał.

Nauka zdalna krócej

Tymczasem nieoficjalnie wiadomo, że planowane jest skrócenie nauki zdalnej. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona jeszcze dziś. Sygnalizował to m.in. Adam Niedzielski. Jak tłumaczył, biorąc pod uwagę spadającą liczbę zakażeń i mniejsze od spodziewanego obciążenie szpitali, „jest miejsce na pewne decyzje względem szkół”.