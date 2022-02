Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport MZ potwierdza tendencję

W ostatnich dniach liczba zakażeń koronawirusem utrzymuje się na podobnych, choć nadal wysokim poziomie. Dominujący stał się wariant omikron, który odpowiada już za ponad 90 proc. przypadków. Tendencję potwierdzają najnowsze doniesienia Ministerstwa Zdrowia. W raporcie z piątku 11 lutego czytamy o 35 777 nowych zakażeniach. Dla porównania – w czwartkowym raporcie MZ informowało o 42 095 nowych infekcjach. W ciągu ostatniej doby zmarło 290 osób z COVID-19.

Najwięcej nowych zakażeń zanotowano w województwach: wielkopolskim (4937) oraz mazowieckim (4575). Pozostałe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

kujawsko-pomorskiego (3714),

śląskiego (3447),

dolnośląskiego (2756),

pomorskiego (2251),

łódzkiego (2070),

zachodniopomorskiego (1993),

małopolskiego (1992),

lubelskiego (1867),

lubuskiego (1259),

warmińsko-mazurskiego (1176),

świętokrzyskiego (1155),

opolskiego (934),

podkarpackiego (778),

podlaskiego (735).

138 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia przekazał też informacje o śmierci kolejnych osób. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 290 pacjentów. 218 z nich to osoby z chorobami współistniejącymi.

Sytuację epidemiczną podsumował podczas briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. – W zestawieniu tygodniowym spadki są rzędu 26 proc. – mówił. - Jedynie dwa województwa notują w tej chwili delikatną tendencję wzrostową: kujawsko-pomorskie i lubuskie – dodał. Zaznaczył też, że wkrótce omikron będzie odpowiadał za blisko 100 proc. zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 11 lutego

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że zajętych jest 19 051 łóżek covidowych i 1152 respiratory. Oznacza to spadek zarówno hospitalizacji, jak i liczby osób w stanie ciężkim w porównaniu do poprzedniej doby. W czwartek raportowano 19 055 zajęte łóżka i 1169 zajęte respiratory.

Zmiana przepisów dotyczących kwarantanny

W najnowszym raporcie nie widać jeszcze efektów zmiany przepisów dotyczących kwarantanny. W przymusowej izolacji przebywa nada ponad pół miliona Polaków. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MZ, kwarantanna została skrócona z 10 do 7 dni, zniknął też zapis o konieczności izolacji po kontakcie z zakażonym.

Powrót do szkół

Kolejna duża zmiana, którą odczujemy w nadchodzących dniach, to przyspieszony o tydzień powrót do nauki stacjonarnej. Poza województwami, gdzie trwają ferie, od 15 lutego do szkół wrócą już wszyscy uczniowie. Nauka zdalna kończy się dla klas 6-8 i szkół ponadpodstawowych.