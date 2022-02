Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane. Duży spadek liczby zakażeń

Od kilku dni widać spadki zakażeń koronawirusem w Polsce. Wariant Omikron, który odpowiada za większość zakażeń w piątek fali pandemii, okazał się bardziej zakaźny, ale nie spowodował gwałtownego wzrostu hospitalizacji, czego obawiali się eksperci. W czwartek zaraportowano 42 095 przypadków Sars-CoV-2, w piątek – 35 777, a w sobotę odnotowano 31 331 nowych infekcji.

Koronawirus w Polsce. Raport z 13 lutego

W niedzielę 13 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 070 nowych przypadkach koronawirusa. Najwięcej nowych zakażeń zanotowano w województwach: wielkopolskim (3298), mazowieckim (2926) i kujawsko-pomorskim (2538). Pozostałe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

śląskiego (1852),

dolnośląskiego (1833),

pomorskiego (1400),

łódzkiego (1380),



małopolskiego (1153),

zachodniopomorskiego (1101),

lubuskiego (871),

lubelskiego (803),

warmińsko-mazurskiego (696),

opolskiego (647),

świętokrzyskiego (597),

podkarpackiego (461),

podlaskiego (398),



116 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Resort zdrowia przekazał też informacje o śmierci kolejnych 31 pacjentów. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 6 osób, a z powodu chorób współistniejących 25 osób.

2 037 przypadki spośród zaraportowanych w niedzielę to ponowne zakażenia. Duży spadek zachorowań widoczny w niedzielnym raporcie wynika z mniejszej liczby wykonanych w weekend testów, ale różnica jest też widoczna tydzień do tygodnia - 6 lutego, resort zdrowia informował o 34 703 nowych zakażeniach i 19 zgonach.

Poprawia się sytuacja w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia podaje też codziennie informacje o sytuacji w szpitalach. Obecnie zajętych jest 18 629 łóżek covidowych, a do respiratorów podłączonych jest 1131 pacjentów. Oznacza to spadek hospitalizacji o 283, a liczby pacjentów w ciężkim stanie o osiem w porównaniu do poprzedniej doby. W sobotę poinformowano o 18 912 zajętych łóżkach i 1139 zajętych respiratorach.

Zmiana zasad kwarantanny. Widać efekt

Na konferencji prasowej 9 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że „mamy do czynienia z początkiem końca pandemii”. W związku z tym rząd ogłosił zmiany zasad izolacji i kwarantanny. Izolacja została skrócona z 10 do siedmiu dni – te zmiany wejdą w życie 15 lutego. Od 11 lutego została też zlikwidowana kwarantanna z kontaktu, czego efekt widać już w raporcie resortu. Obecnie przebywa w niej 325 707 osób.

W związku z poprawiającą się sytuacją rząd zdecydował się też na przyspieszenie powrotu do nauki stacjonarnej. Poza województwami, gdzie trwają ferie, od 21 lutego do szkół wrócą już wszyscy uczniowie.

Kiedy koniec restrykcji?

– Myślę, że w perspektywie miesiąca – bo przewidujemy, że ta piata fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni – na pewno będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego – stwierdził w niedawnym wywiadzie dla „Faktu” Niedzielski. – Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji – dodał. Pytany o konieczność noszenia maseczek, minister powiedział, że zostaną one z nami, ale „nie na zasadzie obowiązku, a rekomendacji”.

