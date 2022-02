Najnowszy raport MZ o koronawirusie w Polsce. Blisko 100 proc. zakażeń to Omikron

Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynik, że piąta fala pandemii w Polsce jest w okresie spadkowym. – Wszystkie dane, które mamy pokazują, że weszliśmy w okres, gdy piąta fala jest w odwrocie. Przypadków jest mniej niż tydzień temu, szczyt mamy poza sobą – komentował wiceminister Waldemar Kraska.

W raporcie opublikowanym we wtorek 15 lutego poinformowano o 22 267 nowych zakażeniach koronawirusem. Dla porównania, tydzień temu, we wtorek 8 lutego potwierdzono 35 960 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Oznacza to spadek o 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Rzecznik MZ przekazał, że blisko 100 proc. zakażeń to Omikron.

Najwięcej testów dało pozytywny wynik w województwach mazowieckim (3570) i wielkopolskim 2589). Pozostałe zakażenia pochodzą z województw:

kujawsko-pomorskiego (2481)

śląskiego (1723)

dolnośląskiego (1531)

lubelskiego (1486)

łódzkiego (1394)

zachodniopomorskiego (1248)

pomorskiego (1240)

warmińsko-mazurskiego (1148)

małopolskiego (1028)

świętokrzyskiego (714)

lubuskiego (616)

podlaskiego (596)

podkarpackiego (440)

opolskiego (348)

115 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Zgony z powodu COVID-19

W poniedziałkowym raporcie MZ poinformowało również o liczbie zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 86 pacjentów. Kolejne przypadki śmiertelne to 292 osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie zmarło 378 osób. Najwięcej zgonów odnotowano do tej pory w raporcie z 8 kwietnia 2021 roku – 954

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa 19 166 pacjentów z COVID-19, w tym 1092 chorych zostało podpiętych do respiratorów.

Koronawirus. Ile osób jest zaszczepionych?

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 52 691 015 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 21 998 598 osób.

Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 215 058 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą – 10 718 123 osoby.

Czytaj też:

Krótsza izolacja domowa od wtorku: Teraz trwa siedem dni. Co musisz wiedzieć?