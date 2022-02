Koronawirus w Polsce. Jest już najnowszy raport MZ. Obostrzenia wkrótce nie będą potrzebne?

Liczba nowych przypadków koronawirusa po raz pierwszy od 10 stycznia spadła poniżej 10 tys. Minionej doby w Polsce potwierdzono 9589 nowych przypadków. Dla porównania przed tygodniem w poniedziałek 14 lutego MZ informowało o ponad 13 tys. zakażeń.

Koronawirus w Polsce. W tych województwach przypadków jest najwięcej

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby najwięcej zachorowań potwierdzono w województwach mazowieckim (1791) i wielkopolskiego (1118). Pozostałe przypadki pochodzą z województw: kujawsko-pomorskiego (990), śląskiego (753), zachodniopomorskiego (688), pomorskiego (619), dolnośląskiego (549), łódzkiego (545), małopolskiego (483), warmińsko-mazurskiego (442), lubuskiego (417), lubelskiego (372), świętokrzyskiego (229), podlaskiego (219), opolskiego (171), podkarpackiego (154). 49 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus nadal jest powodem zgonów wielu osób. Minionej doby z jego powodu zmarł jeden pacjent. Kolejnych 15 chorych na COVID-19 zmagało się również z chorobami współistniejącymi. Łącznie minionej doby zmarło 16 osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa.

Dostępne są już również najnowsze dane ze szpitali. Zajęte są 16 483 z 29 009 łóżek. 1003 pacjentów oddycha przy pomocy respiratora.

Obostrzenia będą łagodniejsze? Müller studzi emocje

Poprawiająca się sytuacja pandemiczna daje nadzieję na szybkie złagodzenie obostrzeń. Na konferencji prasowej na początku lutego Adam Niedzielski wskazywał, że odchodzenie od części restrykcji będzie możliwe już w marcu. Wówczas szef resortu zdrowia wraz z ministrem Czarnkiem poinformował również, że poniedziałek 21 lutego będzie dniem powrotu do szkół dla uczniów, którzy od 27 stycznia uczyli się zdalnie.

Emocje wokół możliwości luzowania obostrzeń w poniedziałek studził rzecznik rządu Piotr Müller. – Jestem zawsze ostrożny, bo koronawirus potrafił już pokazać swoje czarne oblicze – mówił w rozmowie z Radiem Plus.

Wcześniej przyznał jednak, że jeżeli tendencja spadkowa się utrzyma, częściowe luzowanie obostrzeń będzie możliwe już w marcu. – Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to faktycznie w marcu można by było mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń. Jak daleko idących? To trudno powiedzieć na ten moment – stwierdził Piotr Müller.

Czytaj też:

Zdalne nauczanie 2022 dobiegło końca, ale nie wszyscy uczniowie wrócili do szkół