Koronawirus w Polsce. Liczba zakażeń rośnie po weekendowym spadku – 8 marca

We wtorek 8 marca o godzinie 10:30 resort zdrowia przekazał najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa. Minionej doby na terenie naszego kraju potwierdzono 13 152 nowe przypadki koronawirusa. To więcej niż w poniedziałek, kiedy to resort zdrowia informował o 5585 zakażeniach, ale również więcej niż przed tygodniem. 1 marca ministerstwo raportowało o 12 984 przypadkach.

Najwięcej zachorowań na COVID-19 minionej doby potwierdzono w województwie mazowieckim – 2144. Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

wielkopolskiego (1809)

kujawsko-pomorskiego (1355)

lubelskiego (955)

zachodniopomorskiego (888)

dolnośląskiego (821)

łódzkiego (752)

warmińsko-mazurskiego (751)

pomorskiego (709)

śląskiego (703)

małopolskiego (545)

lubuskiego (505)

świętokrzyskiego (385)

podlaskiego (335)

opolskiego (216)

podkarpackiego (167)

112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Wzrosła liczba zgonów

Jeszcze w poniedziałek resort zdrowia informował o dziesięciu zgonach spowodowanych współistnieniem COVID-19 z innymi chorobami. We wtorek liczba ta jest o wiele wyższa. Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób. Przyczyną śmierci 160 osób było współistnienie COVID-19 z innymi chorobami. Łącznie minionej doby zmarło 217 pacjentów z potwierdzonym COVID-19.

Dobre informacje docierają ze szpitali, w których stale maleje liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Obecnie zajętych jest 9 478 łóżek, a liczba miejsc na oddziałach covidowych spadła do 21 514.

W ciągu doby o ponad 100 spadła również liczba respiratorów przygotowanych dla pacjentów z COVID-19. Obecnie jest ich 1864, z czego 605 jest zajętych.

We wtorek rano na kwarantannie przebywało 79 036 osób. Od początku pandemii z COVID-19 wyzdrowiały już 5 142 672 osoby.

Unia Europejska pomoże w leczeniu uchodźców z Ukrainy

Każdego dnia granicę polsko-ukraińską przekraczają dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. – To sytuacja łamiąca serca, widzieć rodziny, które uciekają przed wojną. Państwa UE są otwarte, aby pomagać uchodźcom, wspieramy Polskę w tym wysiłku, tak jak wspieramy Ukrainę. Na tym polega europejska solidarność – mówiła w poniedziałek Stella Kyriakides.

Część Ukraińców, którzy dostają się do naszego, kraju wymaga pomocy medycznej. Wsparcie w tej kwestii obiecała Unia Europejska. - Stworzyliśmy europejski system, który pozwala nam na bezpieczne i natychmiastowe transportowanie pacjentów i osób w potrzebie. Zabezpieczyliśmy ponad 10 tys. łóżek szpitalnych w państwach członkowskich – deklarowała Kyriakides w Młynach.

Czytaj też:

Tak działają trolle z Kremla. Ministerstwo Zdrowia demaskuje fake newsa