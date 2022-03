Koronawirus w Polsce. MZ podało najnowsze dane. Zmarło blisko 180 osób

W niedzielę liczba nowych przypadków przekroczyła 7 tys., a w poniedziałek spadła do 5 tys. Niestety wszystko wskazuje na to, że ponownie było to „efekt weekendu”, a nie stała tendencja. Niektóre dane z nowego raportu napawają jednak optymizmem.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 15 marca

We wtorek 15 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 695 nowych przypadkach. Dla porównania przed tygodniem resort zdrowia przekazał informację o 13 152 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie pozytywny wynik testu otrzymało 2181 osób. Pozostałe zakażenia pochodzą z województw:

wielkopolskiego (1557)

lubelskiego (1025)

kujawsko-pomorskiego (1022)

zachodniopomorskiego (1003)

pomorskiego (835)

dolnośląskiego (815)

łódzkiego (769)

śląskiego (648)

małopolskiego (615)

warmińsko-mazurskiego (585)

lubuskiego (498)

świętokrzyskiego (366)

podlaskiego (252)

opolskiego (249)

podkarpackiego (172)

103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Kolejne zgony, ale sytuacja w szpitalach stabilna

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o kolejnych zgonach. Łącznie minionej doby zmarło 178 pacjentów z COVID-19. Przyczyną śmierci 140 z nich było współistnienie COVID-19 z innymi chorobami. Do śmierci 38 osób przyczynił się wyłącznie koronawirus.

W porównaniu do poniedziałku wzrosła również liczba osób przebywających w szpitalach. Wówczas zajęte były 7833 łóżka. Zgodnie z najnowszym raportem we wtorek liczba ta wzrosła do 7 925. Równocześnie jednak spadła liczba miejsc zarezerwowanych dla pacjentów z COVID-19. Obecnie dla pacjentów z koronawirusem przygotowanych jest 12 317 łóżek.

W ciągu doby o 4 spadła liczba zajętych respiratorów. Obecnie wsparcia przy oddychaniu potrzebuje 482 pacjentów. Łącznie na potrzeby chorych na COVID-19 resort zdrowia zabezpieczył 1636 respiratorów.

W 24 godziny liczba osób objętych kwarantanną wzrosła o 20 tysięcy. Obecnie pod nadzorem sanepidu znajduje się 73 567 osób.

O luzowaniu obostrzeń musimy zapomnieć

Od ponad tygodnia w Polsce widoczna jest stabilizacja liczby nowych przypadków. Jest to niekorzystna zmiana tendencji, ponieważ dotychczas z tygodnia na tydzień w naszym kraju odnotowywano spadek liczby zachorowań. Dane były na tyle optymistycznie, że Ministerstwo Zdrowia rozważało rezygnację z ostatnich obostrzeń w marcu.

W związku z odwróceniem tendencji wiadomo już, że rozmowy o zdjęciu maseczek w zamkniętych pomieszczeniach będzie możliwa dopiero w kwietniu. – Myślę, że te podstawowe zasady, które pozwalają zachować względnie bezpieczeństwo epidemiczne – powinniśmy nadal stosować. Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy do końca marca nie zdejmowali maseczek w pomieszczeniach zamkniętych – mówił niedawno Adam Niedzielski na antenie Polsat News.

