Koronawirus w Polsce. Jest najnowszy raport. Ważne słowa Adama Niedzielskiego ws. obostrzeń

W najnowszym raporcie dotyczącym pandemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 274 nowych przypadkach koronawirusa. To mniej niż przed tygodniem, kiedy to resort zdrowia informował o 13 438 zakażeniach.

Koronawirus w Polsce. Sytuacja w szpitalach jest coraz lepsza

W najnowszym raporcie ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci 207 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. 154 osoby oprócz COVID-19 miały również choroby współistniejące. Przyczyną 53 zgonów był wyłącznie COVID-19.

Stale poprawie ulega za to sytuacja w szpitalach. Liczba zajętych łóżek spadła tam do 7357, a całkowita baza do 17 578 miejsc. Coraz mniej osób potrzebuje również pomocy przy oddychaniu. Do respiratorów podłączonych jest 457 pacjentów.

W ciągu doby spadła również liczba osób przebywających na kwarantannie. Pod nadzorem sanepidu znajduje się obecnie nieco ponad 70 tys. osób.

Obostrzenia zniknął w kwietniu? Adam Niedzielski o pandemii koronawirusa

W czwartek rano na antenie Radia Plus minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że zarekomendował premierowi m.in. zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa od początku kwietnia. – Jest to taka decyzja, moment, w którym zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz większym stopniu pod kontrolą – przekazał.

W swojej wypowiedzi podkreślił również, że do zniesienia ostatnich obostrzeń w znaczącym stopniu przyczynia się stale poprawiająca się sytuacja w szpitalach. – Otwiera to pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii, do stanu zagrożenia epidemicznego – powiedział Niedzielski.

W trakcie rozmowy na antenie radia poruszana byłą również kwestia leczenia ukraińskich uchodźców. Niedzielski nie ukrywał, że Polska będzie ubiegała się o wsparcie finansowe, które może przekazać Unia Europejska. – Nie ma powodu, by polska samodzielnie ponosiła koszty leczenia uchodźców – powiedział minister zdrowia.

