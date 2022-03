Najnowszy raport koronawirusowy MZ. Nowe dane resortu

„Mamy 11 660 (w tym 1251 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2056), wielkopolskiego (1436), dolnośląskiego (946), zachodniopomorskiego (928), śląskiego (918), pomorskiego (845), kujawsko-pomorskiego (769), lubelskiego (699), małopolskiego (672), łódzkiego (587), warmińsko-mazurskiego (406), lubuskiego (402), świętokrzyskiego (261), opolskiego (238), podkarpackiego (223), podlaskiego (209)” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 18 marca

Resort zaznaczył także w komunikacie, że 65 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu samego COVID-19 zmarło 26 osób. Śmierć kolejnych 81 wynika ze współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami. Łącznie SARS-CoV-2 przyczynił się w ciągu ostatniej doby do 107 zgonów. Bilans pandemii wynosi 5 875 072 zakażenia, w tym 114 087 przypadków śmiertelnych. 5 223 340 osób wróciło po chorobie do zdrowia.

W ramach dziennych statystyk Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że liczba łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 wynosi 7 023. Na tę chwilę w szpitalach dostępnych jest 17 401 takich miejsc. Z kolei podłączenia do respiratora wymagają 434 osoby. W sumie takich urządzeń dla pacjentów jest obecnie 1 558. Kwarantanną objętych jest natomiast 67 107 osób.

Koronawirus. Polska. Koniec z obostrzeniami?

Adam Niedzielski ujawnił w czwartek w Radiu Plus, że zarekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zniesienie od kwietnia obowiązku noszenia maseczek, nakładania kwarantanny oraz izolowania. Minister zdrowia tłumaczył, że pozwala na to „brak wzrostu obciążenia szpitalnego”. Polityk dodał, że jesteśmy w momencie, w którym COVID-19 trzeba traktować „jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją”.

