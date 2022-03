Koronawirus w Polsce. Wzrost liczby zakażeń po weekendzie. Raport z 29 marca

Od kilku dni dzienna liczba nowych przypadków nie przekracza 10 tys. W poniedziałek spadła ona nawet poniżej 3 tys., jednak był to efekt weekendu, podczas którego mniej osób poddaje się testom na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Raport z 29 marca

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby na terenie naszego kraju potwierdzono 6608 nowych przypadków koronawirusa. To o wiele więcej niż w poniedziałek, ale równocześnie mniej niż przed tygodniem. Przypominamy, że we wtorek 22 marca resort zdrowia raportował o 10 149 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej przypadków odnotowano na terenie województwa mazowieckiego. Pozytywny wynik testu otrzymało tam 1231 osób. Pozostałe przypadki pochodziły z województw: lubelskiego (607), wielkopolskiego (556), dolnośląskiego (502), zachodniopomorskiego (457), pomorskiego (450), małopolskiego (446), łódzkiego (445), śląskiego (440), kujawsko-pomorskiego (347), warmińsko-mazurskiego (261), lubuskiego (204), świętokrzyskiego (188), podkarpackiego (149), podlaskiego (128), opolskiego (126). 71 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W najnowszym raporcie znalazła się też smutna informacja dotycząca liczby zgonów. Łącznie minionej doby zmarło 110 pacjentów z potwierdzony COVID-19. 84 osoby miały choroby współistniejące. Przyczyną śmierci 26 pacjentów był wyłącznie COVID-19.

Najnowszy raport ze szpitali

Na oddziałach covidowych we wtorek rano przebywało 5340 pacjentów. To o siedmiu więcej niż w poniedziałek. Łączna liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 spadła w ciągu doby do 14 498.

W porównaniu do poniedziałku o 8 wzrosła liczba osób podłączonych do respiratorów. Wsparcia przy oddychaniu we wtorek rano potrzebowało 336 pacjentów.

Bardzo szybko spada liczba osób przebywających na kwarantannie. Obecnie pod nadzorem sanepidu znajdują się niespełna 24 tys. osób. Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że od początku pandemii wyzdrowiało ponad 5,3 mln osób.

Koniec obostrzeń. Wszystko dzięki coraz lepszej sytuacji w kraju

Od poniedziałku 28 października w Polsce nie ma już prawie żadnych obostrzeń. Jedyne, które zostało utrzymane to obowiązek zasłaniania ust i nosa w placówkach medycznych.

Odejście od restrykcji było możliwe dzięki stale poprawiającej się sytuacji w kraju. – Decyzję o odejściu od obostrzeń, w tym noszenia maseczek podjęliśmy, kiedy uwidocznił się powrót do trendu większych dobowych spadków zakażeń – mówił w rozmowie z PAP Adam Niedzielski. – Przez pewien okres mieliśmy bowiem przystopowanie tych spadków, co wiązało się m.in. z poszerzaniem dominacji subwariantu BA.2 wirusa w wersji Omikron. Jednak z uwagi na fakt, że wariant ten był już obecny w Polsce w styczniu i stopniowo zwiększał swój zasięg w populacji, w Polsce nie doszło do wybuchu transmisji, jak to miało miejsce w innych państwach europejskich – dodał minister zdrowia.

Czytaj też:

Koniec szpitali tymczasowych. Co będzie z chorymi na COVID-19?