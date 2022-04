Koronawirus w Polsce. Są najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Ile nowych przypadków w środę 6 kwietnia?

W ostatnich dniach resort zdrowia raportował o bardzo dużych spadkach liczby zakażeń. W niedzielę i poniedziałek informowano o ok. 500 przypadkach, a we wtorek liczba ta wzrosła do 1,8 tys. Wiadomo już, że zniżkowa tendencja tygodniowa utrzyma się również w środę 6 kwietnia.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 6 kwietnia

W środę o godzinie 10:30 Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące koronawirusa. Minionej doby w Polsce potwierdzono 1571 nowych przypadków. To mniej niż przed tygodniem, kiedy to resort zdrowia informował o 5742 zakażeniach.

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa minionej doby potwierdzono w województwie mazowieckim, gdzie pozytywny wynik testu otrzymało 296 osób. Pozostałe przypadki pochodziły z województw: dolnośląskiego (160), śląskiego (159), wielkopolskiego (124), małopolskiego (106), lubelskiego (98), łódzkiego (92), zachodniopomorskiego (87), pomorskiego (84), podkarpackiego (58), kujawsko-pomorskiego (55), warmińsko-mazurskiego (51), świętokrzyskiego (49), lubuskiego (44), podlaskiego (37), opolskiego (33). 38 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Niestety w najnowszym raporcie znalazła się również informacja o śmierci kolejnych pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarło 12 pacjentów. Kolejnych 65 zgonów, to osoby, które miały choroby współistniejące. Łącznie minionej doby zmarło 77 osób z koronawirusem.

Wielka Brytania potwierdza nowy wariant koronawirusa

Brytyjscy działacze donoszą o powstaniu kolejnego wariantu koronawirusa oznaczonego jako XE. Powstał on z połączenia dwóch wariantów Omikronu. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego donosi, że jest on o ok. 10 proc. bardziej zaraźliwy od wcześniejszych wariantów Omikronu.

W rozmowie z „The Sun” doradczyni agencji podkreśliła, że warianty, które są połączeniem dwóch innych, wymierają „stosunkowo szybko”. – Jak dotąd nie ma wystarczających dowodów, aby wyciągnąć wnioski na temat zdolności przenoszenia się, ciężkości choroby lub skuteczności szczepionki – dodała. Wcześniej wariant XE wykryto również w Tajlandii i Nowej Zelandii.

