Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane: Ile nowych przypadków w sobotę 9 kwietnia?

W sobotę o godzinie 10:30 Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące koronawirusa. Minionej doby w Polsce potwierdzono 1 414 nowych przypadków. To mniej niż przed tygodniem, kiedy to resort zdrowia informował o 2101 zakażeniach. Wczoraj resort informował o 1330 zakażeniach.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażeń i zgonów

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (232),

dolnośląskiego (162),

małopolskiego (134),

śląskiego (119),

lubelskiego (110),

wielkopolskiego (90),

podkarpackiego (82),

pomorskiego (82),

łódzkiego (81),

kujawsko-pomorskiego (60),

zachodniopomorskiego (56),

świętokrzyskiego (40),

warmińsko-mazurskiego (36),

podlaskiego (31),

lubuskiego (30),

opolskiego (28).

41 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osób.

W Polsce od początku pandemii potwierdzono 5 977 773 przypadków zakażeń koronawirusem. Bilans zgonów wzrósł do 115 635.

WHO ostrzega o kolejnych mutacjach koronawirusa

Zdaniem ekspertki WHO dr Palomy Cuchi, mimo iż sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest w wielu krajach o wiele lepsza, to nadal nie można wykluczyć powstawania kolejnych mutacji koronawirusa. Niektóre z nich mogą powodować o wiele cięższy przebieg choroby.

– Zrobiliśmy postępy i wiemy już, jakie środki chronią nas przed chorobą. Państwa wdrożyły odpowiednie rozwiązania, jeśli chodzi o śledzenie kontaktów. Pojawiła się szczepionka, są nowe leki, które pozwalają nam zapobiegać, kontrolować i leczyć COVID-19. Jednak problem się nie skończył. Wielu rzeczy jeszcze o wirusie nie wiemy, a on wciąż krąży i będzie obecny. Im bardziej będzie się rozpowszechniać, tym większe prawdopodobieństwo mutacji. W grze wciąż jest szereg scenariuszy, więc zalecenie jest takie, że powinniśmy być ostrożni i jako społeczeństwo, i jako jednostki – przekazała Cochi w rozmowie z agencją Newseria Biznes.

W rozmowie z agnacją dodała, że mimo iż nasza wiedza na temat wirusa jest już duża, to nadal musimy bacznie obserwować sytuację, a zwłaszcza monitorować łańcuch zakażeń, aby w porę móc go przerwać. Ekspertka WHO dodała również, że nadal powinniśmy pamiętać o noszeniu maseczek w niektórych sytuacjach. Usta i nos powinniśmy zasłaniać m.in. w zatłoczonych miejscach, tam, gdzie wentylacja nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza, a także w sytuacji, kiedy spotykamy się z osobą zmagającą się z infekcją.

– W tej chwili zalecenie jest takie, żeby nosić maseczkę zawsze, kiedy zachodzi ryzyko infekcji. Wszyscy bardzo wyczekują luzowania obostrzeń, powrotu do normalnego życia, ale musimy też bardzo uważać na swoje zdrowie. Jeśli dojdzie do zakażenia COVID-19, to nikt nam nie zagwarantuje, że przejdziemy chorobę lekko – zaznaczyła przedstawicielka WHO.

Czytaj też:

Jest nowy wiceminister zdrowia. Zastąpił na stanowisku Sławomira Gadomskiego