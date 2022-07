Znów duża liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Alarmujący raport MZ

Świat zmaga się z pandemią koronawirusa już ponad dwa lata. Tylko w Polsce z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 116 535 osób. W tym samym czasie 5 335 826 osobom udało się pokonać chorobę. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia pokazuje, że w ciągu minionej doby znów pojawiło się sporo nowych zakażeń koronawirusem.

„Wzbiera się” letnia fala epidemii koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby (26-27 lipca) SARS-CoV-2 wykryto u 3721 pacjentów, a 618 przypadków z tej puli to ponowne zachorowania. Dzień wcześniej zaraziło się aż 5108 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 2 kolejnych ozdrowieńców. Łącznie wykonano 11 132 testów.

Niestety, w najnowszym raporcie o koronawirusie w Polsce pojawiły się także informacja o zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, z czego 9 pacjentów miało choroby współistniejące.

Koronawirus a województwa

Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że od 21 lipca do 27 lipca odnotowano 19 577 zakażeń koronawirusem (w tym 3 161 ponowne zakażenia). Najwięcej nowych przypadków w ostatnim tygodniupojawiło się w województwach mazowieckim (3 509) oraz śląskim (2 687). Pozostałe pochodzą z województw:

małopolskiego (1 773)

pomorskiego (1 288)

dolnośląskiego (1 568)

wielkopolskiego (1 278)

łódzkiego (1 087)

zachodniopomorskiego (788)

kujawsko-pomorskiego (879)

lubelskiego (929)

warmińsko-mazurskiego (738)

podkarpackiego (733)

świętokrzyskiego (541)

opolskiego (480)

podlaskiego (645)

lubuskiego (379)

Wiceminister MZ: rośnie liczba hospitalizacji z powodu COVID-19

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, zdradził podczas rozmowy z Polskim Radiem, że rośnie liczba pacjentów z pozytywną diagnozą na koronawirusa w szpitalach. Obecnie są hospitalizowane 1884 osoby, jednak „przebieg ich choroby jest lekki”.

Pytany o to, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie obostrzeń odparł, że na razie nie ma takich planów. – To będą raczej zalecenia, które kierować będziemy do grupy ryzyka. Jeśli jesteśmy w zamkniętej przestrzeni – załóżmy maseczkę – apelował.

