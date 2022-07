Koronawirus nadal stanowi zagrożenie. Aktualne dane o zakażeniach w Polsce

Chociaż w weekendy odnotowuje się znaczące spadki zachorowań, nie ma wątpliwości, że letnia fala koronawirusa wciąż nabiera na sile — wiadomo już, jak liczba zakażeń wyglądała przez cały ostatni tydzień. Najwięcej osób zarażonych COVID-19 pojawiło się we wtorek (powyżej 5 tys. przypadków), a najmniej w poniedziałek (589). Co więcej, w pozostałych dniach wykrywano średnio ok. 3,5 tys. chorych.

Najnowsze dane o letniej fali koronawirusa w Polsce

Nowy raport MZ mówi o 651 przypadkach zakażeń, w tym 78 ponownych zachorowań na COVID-19 (co oznacza, że tyle osób przechodziło koronawirusa też na wcześniejszych etapach pandemii). Wykaz przedstawia także dane dotyczące kwestii diagnostycznych: wykonano 3505 testów oraz zlecono 29 testów POZ. Podsumowując, liczba zakażeń znacząco spadła pod koniec tygodnia, ale jest to normalne zjawisko dla raportów publikowanych w niedzielę.

Ilość osób z potwierdzonym koronawirusem z wykazu na 31 lipca rozkłada się w następujący sposób na poszczególne regiony: woj. mazowieckie – 109 przypadków, śląskie – 84, małopolskie – 62, dolnośląskie – 45, lubelskie – 42, pomorskie – 37, wielkopolskie – 34, podkarpackie – 34, zachodniopomorskie – 32, łódzkie – 26, opolskie – 19, kujawsko-pomorskie – 18, warmińsko-mazurskie – 18, podlaskie – 17, świętokrzyskie – 17 oraz lubuskie – 11.

Jak chronić się przed zachorowaniem na COVID-19?

Koronawirus nadal stanowi śmiertelne zagrożenie dla grup szczególnego ryzyka, tj. seniorów i osób z upośledzoną odpornością. Raport z ostatnich 24 godzin nie zawiera informacji o zgonach, jednak choroba wciąż stanowi duże zagrożenie. Pamiętajmy również, że według danych z 26 lipca w szpitalach przebywają 1884 osoby. Aby ochronić się przed negatywnymi skutkami zachorowania na COVID-19, warto się zaszczepić. Wakcynacja jest szczególnie zalecana tym, którzy wpisują się w grupę dopuszczoną do przyjmowania czwartej dawki szczepionki.

