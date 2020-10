Nowe obostrzenia w kościołach. Czy można uczestniczyć we mszy?

Cały kraj jest podzielony pomiędzy strefy żółte i czerwone. Do stref czerwonych trafiły 152 powiaty, czyli niemal połowa naszego kraju. Na pozostałym obszarze obowiązuje strefa żółta.

Nowe obostrzenia w kościołach. Co się zmienia?

Jak poinformował podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki, nowe obostrzenia będą dotyczyły również uczestnictwa we mszach. Zgodnie z komunikatem rządu – w strefie żółtej w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na cztery metry kwadratowe.

Z kolei w strefie czerwonej ma to być jedna osoba na siedem metrów kwadratowych. Zmiany wchodzą w życie od 17 października, co oznacza, że w nadchodzącą niedzielę wierni będą musieli zastosować się do nowych ograniczeń.

Koronawirus w Polsce

Zaostrzenie restrykcji wiąże się z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. W czwartek odnotowano kolejny rekord – 8099 nowych zakażeń. Zmarło również 91 osób. Łączna liczba zakażeń od początku pandemii w Polsce wynosi 149 903 osoby, z czego 3308 osób zmarło, a 85 588 wyzdrowiało.