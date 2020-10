Konferencja premiera i ministra zdrowia. Są nowe obostrzenia

Podsumujmy najważniejsze informacje z dzisiejszej konferencji Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. Dotyczą one funkcjonowania dwóch stref, na które została podzielona Polska.

Obostrzenia w strefie żółtej

lokale gastronomiczne będą działały od 6 do 21

w transporcie publicznym zajęte będzie 50 proc. miejsc siedzących

w weselach i imprezach okolicznościowych może wziąć udział maksymalnie 25 osób

szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą w tryb nauczania hybrydowego

zawieszona zostaje działalność basenów i siłowni

Obostrzenia w strefie czerwonej

ograniczenie liczby osób w sklepach - do 5 osób na kasę

50 proc. miejsc zajętych w transporcie publicznym

zgromadzenia publiczne do 10 osób

maksymalnie 1 osoba na 7 m kw. podczas uroczystości religijnych

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą w tryb nauki zdalnej

Relacja z konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego

17:57 To już koniec konferencji. 17:56 Niedzielski zapowiedział również rozwiązanie problemu szczególnie widocznego w ostatnich dniach. Mowa o karetkach jeżdżących od szpitala do szpitala z pacjentami, którym odmawia się przyjęcia do placówki. 17:54 Minister zdrowia zapowiedział również, że Sejm zajmie się projektem, który zaproponuje rozwiązania poprawiające sytuację lekarzy. Jego sednem jest to, że błędy popełniane nieumyślnie przez lekarzy w trakcie pandemii nie będą karane. 17:52 Dziennikarze dociekają także, jakie jest stanowisko premiera odnośnie kontrowersyjnych słów Jacka Sasina, który zasugerował, że część lekarzy nie angażuje się w walkę z koronawirusem. - Jestem wdzięczny wszystkim medykom za to, że służą społeczeństwu przy walce z epidemią. Wiemy, że to trudna walka, walka z niewidzialnym wrogiem. Wszyscy medycy zasługują na najwyższy szacunek - podkreślił premier. 17:50 Pojawiła się już oficjalna lista powiatów objętych czerwoną strefą:



twitter.com 17:49 Czy planowana jest budowa szpitala polowego dla chorych na COVID-19? - Zanim zaczniemy budować nowe szpitale, to pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywnie wykorzystać infrastrukturę łóżkową, którą mamy - odpowiedział Niedzielski. Minister zdrowia zapowiedział "optymalizację regionalną", czyli scenariusz, gdy kilka szpitali znajdujących się w sąsiedztwie będzie dzieliło się obowiązkami. 17:48 Prezentujemy podsumowanie najnowszych obostrzeń:



Koronawirus. Rząd przedstawił listę nowych obostrzeń. Co się zmieni? 17:47 Przypomnienie strategii, o której mówił szef rządu:



twitter.com 17:46 Czy zostaną przywrócone dodatkowe zasiłki dla rodziców? - Jeżeli będzie taka konieczność ze względu na naukę zdalną dla dzieci młodszych, to tak - odpowiedział Morawiecki. 17:45 Czy będą nowe tarcze dla zamykanych branż? - W ramach pierwszej tarczy mamy możliwość emisji obligacji do ponad 100 mld, wykorzystaliśmy 70 mld. Ta pomoc cały czas płynie do przedsiębiorców - odpowiedział premier. Szef rządu dodał, że przedsiębiorstwa ciągle będą mogły liczyć na pomoc. Mowa szczególnie o branży turystycznej. 17:43 Czas na pytania od dziennikarzy. Morawiecki w odpowiedzi na pytanie o naukę zdalną wskazał, że rozważany jest scenariusz wprowadzenia takiego trybu dla wszystkich uczniów, również tych z podstawówek czy dzieci z przedszkoli. Szef rządu zaznaczył zarazem, że taka decyzja byłaby bardzo trudna. 17:42 - Musimy nacisnąć hamulec bardzo dynamicznie, dlatego, że testujemy granice wydolności służby zdrowia - powiedział Niedzielski. Minister zdrowia zasugerował również o "groźnych scenariuszach" w przypadku, gdy liczba zakażeń nie zostanie ograniczona. 17:41 Niedzielski powtarza apel Morawieckiego: Zostańcie w domu. Minister zdrowia wskazał, że taka prośba jest kierowana przede wszystkim do seniorów. 17:40 Podsumowanie restrykcji, jakie będą obowiązywały w strefie czerwonej:



twitter.com 17:39 Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Częstochowa, Białystok - m.in. te miasta znalazły się w czerwonej strefie. 17:38 Niedzielski przekazał, że 152 powiaty zostały objęte czerwoną strefą. - To blisko połowa Polski - powiedział minister. - To przede wszystkim miasta i duże ośrodki miejskie. To 11 miast wojewódzkich. 17:38 Głos na konferencji zabrał również Adam Niedzielski. - Konieczne jest wciśnięcie hamulca, by obronić wydolność naszego systemu opieki - powiedział minister zdrowia. 17:37 Podsumowanie obostrzeń w strefie żółtej:



twitter.com 17:36 Podobnie jak w strefie żółtej, również w strefie czerwonej w pojazdach transportu publicznego można zająć 50 proc. miejsc. 17:35 Premier przekazał również obostrzenia, które będą obowiązywały w strefie czerwonej: 5 osób na jedną kasę w sklepach. Szkoły średnie i wyższe będą funkcjonowały w trybie zdalnym, zgromadzenia publiczne mogą objąć maksymalnie 10 osób. 17:34 Zgromadzenia osób ograniczone do 25 osób. Szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb hybrydowy, imprezy sportowe bez udziału publiczności. To wciąż obostrzenia w strefie żółtej. 17:34 Premier zapowiada nowe obostrzenia w strefie żółtej: działalność gastronomiczna możliwa w godzinach 6-21. Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub do 30 proc. wszystkich miejsc. W weselach od 19 października będzie mogło wziąć udział maksymalnie 25 osób, bez możliwości zabawy tanecznej. 17:33 - Polska zajmuje dzisiaj w Europie 17. miejsca pod względem liczby zachorowań na 100 tys. mieszkańców - przekazał Morawiecki. 17:31 Szef rządu zaleca pozostanie w domach szczególnie wtedy, gdy ktoś ma możliwość pracy zdalnej. 17:30 - Poradziliśmy sobie z COVID-19 wiosną i poradzimy teraz. Wygramy tę walkę, ale wygramy ją tylko, gdy będziemy solidarni, gdy będziemy stosować się do zaleceń - zastrzegł szef rządu. 17:30 Premier zaznaczył, że obostrzenia mają chronić nasz kraj przed rozprzestrzenianiem się pandemii. 17:29 - Nie jesteśmy skazani na wybór: albo brak obostrzeń, albo całkowity lockdown. Jest droga pośrednia - zaznaczył Morawiecki zapowiadając wprowadzenie kolejnych restrykcji. 17:28 - Drugi cel to zapewnienie właściwego funkcjonowania służby zdrowia, jej wydajności - wyliczał szef rządu, dodając kolejny cel: Ochronę miejsc pracy i utrzymanie tych gałęzi gospodarki, które mogą działać. 17:28 Premier zwrócił uwagę na konieczność współpracy oraz strategiczne cele rządu. Podkreślił w tym kontekście ochronę zdrowia i życia Polaków, szczególnie tych ze starszych grup wiekowych. 17:27 Rozpoczęła się konferencja. - To jest realne zagrożenie, realne niebezpieczeństwo - mówi Mateusz Morawiecki. 17:19 Wciąż czekamy na rozpoczęcie konferencji, która powinna już trwać od kilku minut. 17:05 Przypomnijmy, konferencja powinna rozpocząć się już za około 10 minut. 16:39 Jednak nie o 17, a o 17:15 powinna rozpocząć się konferencja premiera i ministra zdrowia:



twitter.com 15:20 Konferencja odbędzie się dopiero około godziny 17:



twitter.com 14:11 Tymczasem swoje rozwiązania proponuje wicemarszałek Senatu:



Jak bronić się przed koronawirusem? Karczewski poleca… jabłka 14:04 Konferencja wciąż się nie rozpoczęła. Niewykluczone, że premier i minister zdrowia wystąpią dopiero około godz. 15. 13:42 Niewykluczone, że jutro posłowie wezmą udział w dodatkowym posiedzeniu:



Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu z powodu koronawirusa? Terlecki zapowiada możliwy scenariusz 13:30 Wciąż czekamy na rozpoczęcie konferencji prasowej. 13:23 W spotkaniu brał udział m.in. Jarosław Kaczyński:



twitter.com 13:04 Przypominamy dzisiejsze dane dotyczące nowych przypadków zakażeń i zgonów w Polsce:



Min. Zdrowia: Kolejny niechlubny rekord. Ponad 8 tys. nowych zakażeń koronawirusem 12:54 Przypomnijmy, na godz. 11:30 zaplanowane zostało posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po nim ma odbyć się konferencja Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego.

Przypomnijmy, w czwartek 15 października Ministerstwo Zdrowia przekazało dane o liczbie osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 8099 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 149 903. Wyzdrowiało osób 85588 (1741 w ciągu ostatniej doby). W ciągu doby wykonano ponad 64,5 tys. testów na koronawirusa.

Potwierdzone przypadki z czwartkowego poranka dotyczą: 1306 osób z województwa mazowieckiego, 1303 osób z województwa małopolskiego, 458 osób z województwa pomorskiego, 835 osób z województwa wielkopolskiego, 822 osób z województwa śląskiego, 691 osób z województwa łódzkiego, 420 osób z województwa podkarpackiego 382 osób z województwa dolnośląskiego, 318 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, 315 osób z województwa lubelskiego, 283 osób z województwa świętokrzyskiego, 282 osób z województwa opolskiego, 191 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, 177 osób z województwa zachodniopomorskiego, 177 osób z województwa lubuskiego oraz 139 osób z województwa podlaskiego.

Jednocześnie resort poinformował o śmierci 91 kolejnych osób zakażonych koronawirusem (84 pacjentów miało choroby współistniejące, a 7 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 3308.