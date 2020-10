Nowe restrykcje w strefie czerwonej. Co z kinami i teatrami?

Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej wejdą w życie od soboty 17 października. Ogłoszone w czwartek restrykcje dotyczą gospodarki, życia społecznego, edukacji, sportu oraz kultury. – Dziś wirus rozprzestrzenia się szeroko. Musimy to przerwać – podkreślił Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej, na której poznaliśmy podstawowe reguły, które już wkrótce zaczną obowiązywać mieszkańców 152 powiatów.

Strefa czerwona. Jak działają kina i teatry?

Wydarzenia kulturalne w strefach czerwonych będą mogły odbywać się przy udziale 25 proc. publiczności. Oznacza to, że zarówno w kinach, jak i teatrach czy innych miejscach tego typu, będziemy mogli zająć tylko co czwarte miejsce. Podobnie jak to miało do tej pory, administracja obiektów kulturalnych musi zapewnić odpowiednie odstępy między dostępnymi miejscami (wynoszące co najmniej 1,5 metra) oraz środki do dezynfekcji rąk. Osoby przychodzące do kina czy teatru muszą również zasłaniać usta i nos. Identyczne zasady będą obowiązywały również w strefie żółtej.