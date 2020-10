NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 19 października

10:33 Resort podał także nowe informacje o zgonach. W ciągu minionej doby zmarło 41 osób (36 pacjentów miało choroby współistniejące, a 5 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 3614. 10:32 Nowe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (1201), mazowieckiego (849), śląskiego (685), łódzkiego (679), lubelskiego (526), pomorskiego (481), kujawsko-pomorskiego (473), podkarpackiego (458), wielkopolskiego (423), dolnośląskiego (406), opolskiego (348), podlaskiego (283), zachodniopomorskiego (217), warmińsko-mazurskiego (190), świętokrzyskiego (170) i lubuskiego (93). 10:31 Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 7482 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi 183 248 10:12 Miejski sylwester nie odbędzie się w tym roku w Warszawie. Miasto ze względu na pandemię koronawiursa zdecydowało o odwołaniu imprezy. – W związku z obecną sytuacją epidemiczną w tym roku miejski sylwester nie odbędzie się. Ta impreza będzie odwołana w tym roku. Zdrowie mieszkańców jest najważniejsze – potwierdziła rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka 10:02 Są również pozytywne wieści. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 94 014 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono 1363 kolejne wyzdrowienia



10:01 Obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 8375 łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano kolejnych 299 pacjentów. Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 672 osoby (wzrost o 23 w ciągu ostatnich 24 godzin).



Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 304 567 osób (w ciągu ostatniej doby zwolniono z niej 15 915 osób). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 46 864 osób, a więc o 955 więcej niż w ciągu poprzednich dni. 9:51 Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii oraz wiceminister Olga Semeniuk spotkają się dziś z branżami, które wyjątkowo mocno odczuwają efekty kolejnych restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa. Na spotkaniu zjawią się przedstawiciele branży weselnej, fitness oraz handlowej



Jarosław Gowin spotka się dziś z przedstawicielami branży weselnej, fitness i handlowej 9:35 - Planujemy także jeszcze jeden taki szpital w Warszawie, bo wiemy, że Warszawa jest dużym miastem, więc tych potrzeb może być więcej. W pozostałych miastach w Polsce planujemy po jednym szpitalu tymczasowym - przekazał wiceminister zdrowia Wojciech Kraska 9:20 Liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 300 tys. W niedzielę potwierdzono 4766 infekcji, 66 chorych na Covid-19 zmarło, a 1112 osób wyzdrowiało - przekazał w poniedziałek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow 9:08 5059 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano w niedzielę w Czechach - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. To o około 3600 mniej niż w sobotę. Jest to zarazem najwyższy dzienny przyrost w niedzielę, gdy przeprowadza się najmniej testów 8:59 - Doszliśmy do poziomu bardzo ryzykownego, gdzie jeden zakażony przypada mniej więcej na 500 osób, a z tyloma mniej więcej się spotykamy - mówił w poniedziałek prof. Gut. Pytany o przyczyny tej sytuacji - wyjaśnił, że do wzrostu zachorowań przyczyniły się: poziom rozluźnienia społecznego oraz m.in. fakt, że pewne grupy zakwestionowały istnienie koronawirusa. 8:44 W niedzielę 18 października na ulicach Pragi doszło do brutalnych starć kibiców policją. Około dwa tysiące czeskich kibiców protestowało przeciwko covidowym obostrzeniom (rywalizacja sportowa w Czechach została zawieszona na 2 tygodnie, nie dotyczy to rozgrywek międzynarodowych). Podczas starć policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Funkcjonariusze przerwali demonstrację, ponieważ wzięło w niej udział ponad 500 osób, co jest obecnie zabronione. 8:37 - W kraju są wyznaczone miejsca, w których mogą być tworzone szpitale polowe. Jednym z nich jest PGE Narodowy w Warszawie. Potwierdzam, że szef KPRM Michał Dworczyk koordynuje taką budowę - powiedział na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller 8:33 Nowe obostrzenia nie spodobały się m.in. przedstawicielami branży fitness, dla których ponowne zamknięcie siłowni oznacza duże problemy finansowe. Wie o tym Dariusz Joński, który był wiceprezesem jednego z aquaparków. Poseł KO wystosował interpelację do premiera, przedstawiając w niej swoje propozycje obostrzeń w siłowniach



Dzień wcześniej RKI informował o ponad 5,5 tys. nowych zakażeniach, a trzy poprzednie dni przyniosły rekordowe dobowe przyrosty - 6638, 7334 i 7830 infekcji 6:59 Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Słowacji podjął decyzję o przeprowadzeniu w kraju powszechnych testów na obecność SARS-CoV-2. Operację „Wspólna Odpowiedzialność” przeprowadzi wojsko. Nie rozstrzygnięto, czy badania będą obowiązkowe 6:44 W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 10 982 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 230 kolejnych zgonów - poinformowało w niedzielę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia 6:22 W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 57 519 nowych przypadków zakażenia COVID-19 i 711 kolejnych zgonów - poinformował w niedzielę wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore 6:15 Od poniedziałku szkoły średnie znajdujące się w żółtej strefie przechodzą na nauczanie hybrydowe: częściowo w budynku, częściowo w domu. W strefie czerwonej nauka w liceach i technikach będzie się odbywać zdalnie. Bez zmian mają działać przedszkola i szkoły podstawowe