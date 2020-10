Premier nie wyklucza kolejnych obostrzeń. „Jeśli będą niezbędne, to je za 2-3 dni ogłosimy”

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek odwiedził Składnicę Agencji Rezerw Materiałowych w miejscowości Wąwał w województwie łódzkim. W trakcie zorganizowanej tam konferencji prasowej, szef rządu opowiadał o liczbie respiratorów, które posiadamy w Polsce i przedstawiał strategiczne założenia na kolejne miesiące.

Morawiecki: Idziemy drogą środka

– Chcę zapewnić, że idziemy drogą środka. Jeśli będą potrzebne dodatkowe obostrzenia, to te obostrzenia za dwa, trzy dni ogłosimy i one będą w taki sposób skonstruowane, żeby ogromna część naszej gospodarki w jak najmniejszym stopniu ucierpiała. Bo obrona miejsc pracy, obrona możliwości świadczenia pracy dla przedsiębiorców, jest fundamentalnym warunkiem powodzenia walki z epidemią – podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Będziemy gotowi ze szpitalami tymczasowymi

Polityk poruszył też temat szpitali tymczasowych. – Za dwa, za trzy, za cztery tygodnie, jeżeliby się ziścił czarny scenariusz, niedobry scenariusz, to również będziemy gotowi wtedy ze szpitalami tymczasowymi – zapewniał. – Ale w międzyczasie realizujemy pełną organizację od strony operacyjnej dodatkowych łóżek w szpitalach podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, w szpitalach podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Zdrowia, a także w różnych szpitalach powiatowych, gdzie dochodzi do zmian operacyjnych, organizacyjnych. Po to właśnie, żeby nie zabrakło miejsc na leczenie pacjentów – mówił.