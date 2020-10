To on pokieruje szpitalem polowym. Dr Zaczyński: Sprzęt mamy, ludzi mamy pod parą, więc odpalamy

W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, który będzie zlokalizowany na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie, będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 łóżek OIOM-owych. Jak zapowiedziano, polowym szpitalem pokieruje dr n. med. Artur Zaczyński zastępca dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Sam szpital polowy na Narodowym będzie filią szpitala MSWiA.

Szpital na Narodowym. Zaczyński: Sprzęt mamy, ludzi mamy pod parą, więc odpalamy

W rozmowie z PAP dr Zaczyński powiedział, że istnieje gotowy projekt tymczasowego szpitala. – Wszystko jest wyrysowane w sposób zamknięty z projektu architektonicznego i teraz jest kwestia instalacji, które są gotowe do wdrożenia – zapewnił Zaczyński.

– Sprzęt mamy, ludzi mamy pod parą, więc odpalamy – oznajmił Zaczyński.

Jak sprecyzował, „na razie zajmujemy wschodnią część” kompleksu Stadionu Narodowego, w tym m.in. duże sale tam położone. Podkreślił jednocześnie, że nie ma mowy o wykorzystywaniu płyty stadionu dla celów szpitalnych.

Narodowy staje się szpitalem polowym

Odnosząc się do prac dostosowawczych na Stadionie Narodowym, Artur Zaczyński zaznaczył, że chodzi m.in. o montaż „śluz, wyposażenie sal diagnostycznych, pracowni tomografii komputerowej i rentgena, ale także o instalację gazową i elektryczną podpiętą do gniazd tlenowych” oraz infrastrukturę do funkcjonowania respiratorów. Jak dodał, „strefa socjalna na Stadionie Narodowym jest bardzo duża”.

– Tu można trzy szpitale postawić. Gdy będzie potrzeba, jest 3,5 tys. miejsc w parkingu podziemnym, który jest ogrzewany i gotowy do zajęcia, ale na razie nie róbmy nadmiarowości – mówił.

Zaczyński przekazał też, że obecnie na teren Stadionu Narodowego wjeżdżają tiry ze sprzętem, który za chwilę będzie montowany.