Szpital Narodowy szuka medyków do pracy. W komentarzach nie brak słów krytyki. „Igrzyska PR-u”

W środę 21 października rząd poinformował, że szpital polowy na Stadionie Narodowym (PGE Narodowy) nazwano Szpitalem Narodowym. Równocześnie ruszyła strona internetowa szpitala polowego, na której zamieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu medyków, wielu osobom przypominające ogłoszenie o prace znane z wielkich korporacji.

Na stronie czytamy:

Włącz się do walki z koronawirusem. Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań? Dołącz do nas! Oferujemy pracę w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zakażonych koronawirusem w Warszawie. Tworzymy zespół, który pokaże, że pandemię da się pokonać profesjonalizmem i solidarnością!

Nie wszystkim spodobała się taka forma poszukiwania osób chętnych do pracy w szpitalu polowym.

„ Najpierw rząd ignorował 2 falę pandemii, a teraz stosują PR-owe zagrywki. Prawdziwy Szpital Narodowy jest dziś w przychodniach, karetkach pogotowia, szpitalach powiatowych i wojewódzkich – tam gdzie pozbawieni wsparcia ratownicy, lekarze i pielęgniarki walczą o życie chorych ” – pisze na Twitterze Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej.

Ogłoszenie krytykuje także senator Marcin Bosacki. „ Gdy po DZIEWIĘCIU MIESIĄCACH »przygotowań do pandemii« lekarzy do najważniejszego szpitala polowego w kraju rząd szuka jak do pracy w McDonaldzie ”... – pisze na Twitterze.

Szpital narodowy. „PR-owa cepelia”

Również komentatorzy nie zostawiają suchej nitki na takiej formie komunikacji. Kacper Świsłowski z Wprost.pl uważa, że to „PR-owa cepelia”.

„Gang Olsena prowadzi rekrutację podczas epidemii Ponad 100 osób umiera dziennie z powodu koronawirusa, a oni pytają "czy nie boisz się nowych wyzwań" Trzymajcie mnie”... – czytamy we wpisie Bartosza T. Wielińskiego.

Patryk Michalski zarzuca rządowi „tani PR”. „Wygląda jak rekrutacja do korpo, gry językowe w hasztagach. #Gramyozdrowie to hasło na akcję profilaktyki, a nie szpital tymczasowy w pandemii, kiedy chorzy nie mają miejsc, setki umierają” – zauważa.

Karolina Hytrek-Prosiecka wyraża nadzieje, że nie zaplanowano telewizyjnych spotów. „ A więc „szpital narodowy” ma swoją stronę internetową. Mam nadzieję, że na www się skończy i spotów nie będzie ” – pisze na Twitterze.

„ To mają być igrzyska PR-u, a nie szybka i zdecydowana pomoc ” – zarzuca Maciej Jagieła.

Głosów krytyki jest o wiele więcej.

Szpital Narodowy. Do pracy zgłosiło się już 114 pracowników medycznych

Niezaleznie od krytyki Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że do pracy w szpitalu na Stadionie Nardodowym za pomocą strony internetowej zgłosiło się już 114 ochotników. Wśród nich są lekarze, pielegniarki i ratownicy medyczni.

Czytaj też:

