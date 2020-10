Koronawirus w Polsce. Będą ograniczenia w poruszaniu się dla dzieci i seniorów?

W związku z sytuacją epidemiczną rząd planuje nowe obostrzenia, mają one zostać ogłoszone dziś o godz. 11:00. Nieoficjalnie wiadomo, że planowane jest ograniczenie młodzieży i osobom starszym możliwości przemieszczania się. Jak podawała Wirtualna Polska zgodnie z nowymi obostrzeniami seniorzy mogliby wychodzić z domów tylko po zakupy, do apteki oraz do lekarza.



Medialne doniesienia potwierdził na antenie Radia Zet główny doradca premiera ds. walki z pandemią i krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych. – Dzisiaj pan premier ogłosi coś, co by przypominało usadzenie ludzi starszych w domach. Jest prośba, by ludzie powyżej 65. lub 70. roku życia, jeżeli wychodzić nie muszą w celach zawodowych, grzecznie siedzieli w domach, zorganizowali sobie dostawy żywności, jeśli nie, to ośrodki pomocy społecznej pomogą – powiedział prof. Andrzej Horban.

Koronawirus - obostrzenia dla dzieci

Nowe restrykcje miałyby dotknąć także dzieci i młodzieży. Osoby poniżej 16. roku życia w godzinach 9-15 mogłyby przebywać w przestrzeni publicznej tylko pod opieką osób dorosłych.

Surowe obostrzenia mają obowiązywać przez dwa tygodnie.

