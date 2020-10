NA ŻYWO: Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Konferencja ws. walki z koronawirusem

11:01 TVP w swoim serwisie informacyjnym przekazuje, że konferencja rozpocznie się "w okolicach godziny 11". 10:42 Resort podał też uaktualniony bilans ofiar. Tylko w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarł 153 osoby. twitter.com 10:41 Jeszcze przed konferencją Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący walki z koronawirusem: twitter.com 10:40 Według najnowszych zapewnień z Kancelarii Premiera, konferencja tym razem odbędzie się zgodnie z planem.



Pierwotnie konferencja dotycząca nowych obostrzeń miała odbyć się w czwartek 22 października. Po kilku godzinach niepewności usłyszeliśmy jednak tego dnia, że została przełożona na piątek 23 października. Przedstawiciele rządu już wcześniej zapowiadali, jakie decyzje zamierzają podjąć, dlatego odsunięcie w czasie momentu ich ogłoszenia przyjęto z zaskoczeniem. „Ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się jutro o godz. 11:00” – poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller.

Nowe obostrzenia. Czego możemy się spodziewać?

Informacja o przesunięciu konferencji jest tym większą niespodzianką, że już od środy rządzący przygotowywali Polaków na to, co może czkać nas w najbliższych dniach. M.in. premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk zapowiadali, że cała Polska może stać się czerwoną strefą. Mówiono też o rozszerzeniu nauczania zdalnego na starsze dzieci ze szkół podstawowych oraz o niesprecyzowanych ograniczeniach w gospodarce.

Dworczyk: Sytuacja jest bardzo poważna



– Mamy już taką liczbę powiatów zaznaczonych na czerwono i 88 proc. populacji, że będę rekomendował, abyśmy podjęli decyzję, żeby cała Polska od soboty była strefą czerwoną – ujawnił 21 października Mateusz Morawiecki. – Sytuacja jest bardzo poważna, tego nikt nie kwestionuje. Pandemia rozwija się bardzo dynamicznie, co powinno nas mobilizować do włączenia się w sposób odpowiedzialny do walki z chorobą – dodawał szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk.

