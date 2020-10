Co z uczestnictwem we mszach? Aktualne zasady

Temat uczestnictwa we mszach nie pojawił się podczas wystąpienia premiera. W ogłoszonych restrykcjach możemy jednak znaleźć odpowiedź, jak od soboty 24 października będzie wyglądała sytuacja kościołów.

Zgodnie z decyzją rządu, cała Polska trafiła do czerwonej strefy. Regulacje dotyczące kościołów w tych strefach są jasne: msza może się odbywać przy udziale limitowanej liczby osób - jedna osoba na siedem metrów kwadratowych.

Ponadto, uczestnicy mszy muszą mieć zakryte usta i nos. Osoby sprawujące kult nie muszą mieć maseczek.

Czy seniorzy mogą iść do kościoła?

Jak poinformował premier, od soboty wejdzie w życie także kolejne poważne ograniczenie - osoby powyżej 70. roku życia powinny pozostać w domach.

Ograniczenie to ma jednak wyjątki. Jeśli senior wykonuje obowiązki zawodowe, zaspokaja podstawowe potrzeby życiowe (np. robi zakupy lub idzie do lekarza), a także bierze udział w kulcie religijnym, to nie ma zakazu przemieszczania się.

Oznacza to, że seniorzy, tak samo jak pozostali obywatele, mogą pójść do kościoła funkcjonującego na zasadach obowiązujących we wspomnianych wcześniej czerwonych strefach.

Czytaj też:

Rząd wprowadził szereg nowych restrykcji. Oto wszystko, co musisz wiedzieć