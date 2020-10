Morawiecki w orędziu podziękował medykom. O pandemii: Sytuacja jest bardzo poważna

W piątek 23 października padł kolejny rekord potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 13 632 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 153 kolejne zgony. O godzinie 20:00 orędzie ws. aktualnej sytuacji związanej z pandemią oraz nowych środków zapewniających bezpieczeństwo wygłosił premier Mateusz Morawiecki.

– Drodzy Rodacy! Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie jest bardzo poważna. Wirus powrócił z siłą znacznie większą niż wiosną tego roku. Powaga sytuacji wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Nie wahaliśmy sie ich podjać na wiosnę, nie wahamy się i teraz – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Dlatego od soboty na terenie całej Polski obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa – dodał.

Premier przypomniał o obostrzeniach, które będa obowiazywały od soboty 24 października. – Polska będzie czerwoną strefą, a dzieci i młodzież od czwartej klasy szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Ograniczenia dotyczą także naszych seniorów – wymieniał Morawiecki. Obostrzenia będa dotyczyły również zamknięcia lokali gastronomicznych.

Szef rządu zdaje sobie sprawę z różnego odbioru niektórych obostrzeń. – Ta długa i wyczerpująca walka z pandemią koronawirusa budzi różne emocje i wątpliwości. Jednak rząd musi w swoich działaniach być ponad nimi i dokonywać kluczowych rozstrzygnięć, które są w interesie wszystkich Polaków. To jest nasza odpowiedzialność – mówił Morawiecki. – Wybraliśmy strategię, która odrzuca skrajności. Idziemy drogą środka i stosujemy optymalne rozwiązania – zapewnił.

Morawiecki podziekował medykom

Szef rządu przekonywał, ze władze podjęły odpowiednie działania. – Podejmowane wiosną szybkie działania nie tylko ochroniły życie i zdrowie Polaków. Wykorzystaliśmy ten czas. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt: respiratory, dodatkowe łóżka szpitalne, środki zabezpieczające personel medyczny – stwierdził. – Przygotowaliśmy też rozwiązania, które w tym kluczowym momencie pozwolą odciążyć służbę zdrowia. Na Stadionie Narodowym i w kilkunastu innych miejscach w Polsce organizujemy specjalne szpitale, które będą rezerwą na najtrudniejszy czas – dodał.

– Szczególnie chcę podziękować tym, którzy z epidemią walczą na pierwszej linii front u– służbom medycznym, mundurowym. Wasze codzienne obowiązki to więcej niż praca. To wielkie poświęcenie i służba, której nie sposób przecenić. Jesteście prawdziwymi bohaterami! – dziękował premier medykom.

Premier: Odłóżmy polityczne spory

Szef rzadu wezwał do jedności w walce z pandemią. – Wygrać z epidemią możemy tylko zjednoczeni. Przekonaliśmy się o tym w Sejmie, gdy udało się sprawnie przeprowadzić ustawę, która stanowi ważny krok na drodze do opanowania drugiej fali epidemii – mówił. – C hciałbym, żeby dzisiaj zabrzmiało to jeszcze raz mocno i wyraźnie: odłóżmy na bok polityczne spory. Będzie jeszcze na nie czas. Teraz trzeba działać! Życie, zdrowie i miejsca pracy Polaków są najważniejsze. Zróbmy to wspólnie! – wezwał.

