Andrzej Duda zakażony, nagrał film z izolacji. „Chciałem przeprosić wszystkich tych...”

W sobotę publicznie podano informację, że prezydent Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. Tego samego dnia, po południu, prezydent opublikował na Twitterze nagranie, w którym wypowiedział się na temat swojego stanu zdrowia. Po powitaniu wskazał, że dla niego to „niezbyt dobre” popołudnie.

– W wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jestem chory na koronawirusa. Nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych typowych symptomów, jak zanik smaku, czy zanik węchu, niczego takiego nie miałem i nie mam, ale wynik testu jest absolutnie jednoznaczny – mówi prezydent na nagraniu.

W dalszej części nagrania Andrzej Duda opisuje, że w samoizolacji przebywa razem z żoną Agatą Kornhauser-Dudą i będzie pracował zdalnie. – Będę oczywiście pracował zdalnie, nie ma z tym żadnego problemu, jak państwo widzicie, jestem w pełni sił, mam nadzieję, że tak pozostanie – wskazuje, dodając przy tym, że razem z małżonką w „żelazny sposób przestrzegają” zasad izolacji.

– Chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy są narażeni na procedury kwarantanny w związku z tym, że spotykali się ze mną w ostatnich dniach. (...). Proszę państwa, gdybym odczuwał jakiekolwiek symptomy koronawirusa, to wszystkie spotkania byłyby odwołane (...). Mam nadzieję, że nikt z państwa nie zachoruje – mówi prezydent.

Na koniec nagrania Andrzej Duda apeluje, by teraz, gdy tak rośnie liczba zakażeń, szczególnie dbać o seniorów. Poprosił też osoby starsze, by nie wychodziły z domu, gdy nie muszą, ponieważ to one są najbardziej narażone na najpoważniejsze powikłania przy COVID-19.

