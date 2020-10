Kolejny rekord liczby zakażeń, przekroczyliśmy 16 tys. nowych przypadków

16 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby, zmarły 132 osoby – to nowe dane ministerstwa z wtorku 27 października. Tak duża liczba zakażeń to absolutny rekord – dotychczas najwyższy przyrost nowych przypadków to 13 632 z 23 października.

We wtorek 27 października Ministerstwo Zdrowia przekazało nowe, dobowe dane na temat pandemii koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 16 300 nowych zakażeń, co jest absolutnym rekordem (dotychczas najwięcej zakażeń w ciągu doby było 23 października – ponad 13 tys.). Resort zdrowia poinformował też o zgonach związanych z koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 117 osób. Koronawirus w Polsce – 27 października. Nowe przypadki w województwach Ministerstwo Zdrowia 27 października podsumowało też, w których województwach było najwięcej zakażeń. Przoduje mazowieckie z ponad 3,5 tys. nowych przypadków. Tak przedstawia się bilans nowych zakażeń: 3529 – woj. mazowieckie

1884 – woj. małopolskie

1577 – woj. wielkopolskie

1499 – woj. kujawsko-pomorskie

1421 – woj. łódzkie

1298 – woj. śląskie

917 – woj. dolnośląskie

742 – woj. podkarpackie

643 – woj. pomorskie

521 – woj. zachodniopomorskie

434 – woj. świętokrzyskie

426 – woj. podlaskie

400 – woj. lubelskie

385 – woj. opolskie

323 – woj. lubuskie

301 – woj. warmińsko-mazurskie Czytaj też:

